Пищевые добавки, от которых следует отказаться в 2022 году — диетологи

Пищевые добавки, от которых следует отказаться в 2022 году — диетологи

Многие добавки не обеспечивают заявленные преимущества и на самом деле могут повлиять на здоровье.

Добавки могут быть неотъемлемым источником питательных веществ, помогая людям избежать дефицита витаминов, а некоторые даже помочь предотвратить болезнь, улучшить физическую активность и снизить риск заболевания.

Но существует множество доступных добавок, которые не приносят особых преимуществ и, в сущности, могут отрицательно влиять на здоровье.

Будьте осторожны при выборе добавок и консультируйтесь со своим врачом перед вібором пищевіх добавок.

Читайте дальше, чтобы узнать о четырех популярных добавках, которые, по мнению диетологов, не стоит принимать вовсе.

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Яблочный уксус

Яблочный уксус несколько лет назад стал популярной добавкой, которая якобы помогает худеть и снижает уровень сахара и холестерина в крови. Несмотря на то, что существует ряд исследований, в которых оцениваются эти утверждения, и были получены некоторые положительные результаты, большинство проведенных исследований ученые считают некачественным.

Как ни странно, многие считают яблочный уксус полезной добавкой и используют его ежедневно; однако текущие исследования не подтверждают его пользу.

Хорошая новость в том, что прием этой добавки, скорее всего, отрицательно не скажется на здоровье, если потреблять ее в концентрации 20% и менее.

Однако потребление яблочного уксуса в большом количестве может привести к эрозии зубов, раздражению кожи и снижению уровня калия.

Добавки зеленого чая

Несмотря на то, что употребление зеленого чая положительно влияет на организм, добавки, содержащие его экстракт, не помогают похудеть и не снижают риск рака, как утверждают некоторые издания.

К примеру, Национальный институт рака не рекомендует зеленый чай в качестве терапии при онкологии. Это означает, что, несмотря на то, что употребление зеленого чая и добавок с зеленым чаем, скорее всего, не имеет особых недостатков, его эффект для похудения не соответствует заявленной шумихе.

Еще не доказано, что экстракт зеленого чая приводит к значительной потере веса у взрослых с избыточным весом и ожирением. Хорошо, что чай не вызывает побочных эффектов.

Добавки витамина А

Этот жирорастворимый витамин-антиоксидант является необходимым микроэлементом и играет немаловажную роль для здоровья глаз. Важно потреблять достаточное количество этого питательного вещества, но добавки с витамином А могут навредить, особенно, если вы и без того достаточно получаете его с пищей.

К счастью, витамин А легко найти в обычных продуктах питания, таких как обогащенные злаки, молочные продукты, фрукты и овощи, и большинство людей потребляют достаточное количество витамина из пищевых источников.

Потребление слишком большого количества витамина А может вызвать врожденные дефекты у плода, а также документально подтверждено, что это приводит к тошноте, головным болям. Несмотря на то, что могут быть определенные состояния, при которых уместна добавка витамина А, например для людей с муковисцидозом, лучше поговорить с врачом, прежде чем принимать добавку витамина

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Малиновый кетон

Это природное фенольное соединение, являющееся основным ароматным составом красной малины. Оно придает аромат фруктам, таким как малина, клюква и ежевика, и некоторые считают, что снижает аппетит и способствует уменьшению веса. Поскольку количество кетонов малины достаточно низкое, производители создали синтетические формы в лаборатории.

Некоторые исследования на грызунах действительно предполагают, что добавки кетонов малины могут снизить аппетит и уменьшить прибавку в весе по сравнению с животными, которым не давали добавку; однако количество кетонов малины, вводимых в этих исследованиях, гораздо больше, чем можно было бы получить из пищи.

Поскольку эффект кетона пока не доказан, вам лучше отказаться от этой добавки.

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