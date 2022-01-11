Пищевые добавки, от которых следует отказаться в 2022 году — диетологи

Многие добавки не обеспечивают заявленные преимущества и на самом деле могут повлиять на здоровье.
Добавки могут быть неотъемлемым источником питательных веществ, помогая людям избежать дефицита витаминов, а некоторые даже помочь предотвратить болезнь, улучшить физическую активность и снизить риск заболевания.
Но существует множество доступных добавок, которые не приносят особых преимуществ и, в сущности, могут отрицательно влиять на здоровье.
Будьте осторожны при выборе добавок и консультируйтесь со своим врачом перед вібором пищевіх добавок.
Читайте дальше, чтобы узнать о четырех популярных добавках, которые, по мнению диетологов, не стоит принимать вовсе.
Яблочный уксус
Яблочный уксус несколько лет назад стал популярной добавкой, которая якобы помогает худеть и снижает уровень сахара и холестерина в крови. Несмотря на то, что существует ряд исследований, в которых оцениваются эти утверждения, и были получены некоторые положительные результаты, большинство проведенных исследований ученые считают некачественным.
Как ни странно, многие считают яблочный уксус полезной добавкой и используют его ежедневно; однако текущие исследования не подтверждают его пользу.
Хорошая новость в том, что прием этой добавки, скорее всего, отрицательно не скажется на здоровье, если потреблять ее в концентрации 20% и менее.
Однако потребление яблочного уксуса в большом количестве может привести к эрозии зубов, раздражению кожи и снижению уровня калия.
Добавки зеленого чая
Несмотря на то, что употребление зеленого чая положительно влияет на организм, добавки, содержащие его экстракт, не помогают похудеть и не снижают риск рака, как утверждают некоторые издания.
К примеру, Национальный институт рака не рекомендует зеленый чай в качестве терапии при онкологии. Это означает, что, несмотря на то, что употребление зеленого чая и добавок с зеленым чаем, скорее всего, не имеет особых недостатков, его эффект для похудения не соответствует заявленной шумихе.
Еще не доказано, что экстракт зеленого чая приводит к значительной потере веса у взрослых с избыточным весом и ожирением. Хорошо, что чай не вызывает побочных эффектов.
Добавки витамина А
Этот жирорастворимый витамин-антиоксидант является необходимым микроэлементом и играет немаловажную роль для здоровья глаз. Важно потреблять достаточное количество этого питательного вещества, но добавки с витамином А могут навредить, особенно, если вы и без того достаточно получаете его с пищей.
К счастью, витамин А легко найти в обычных продуктах питания, таких как обогащенные злаки, молочные продукты, фрукты и овощи, и большинство людей потребляют достаточное количество витамина из пищевых источников.
Потребление слишком большого количества витамина А может вызвать врожденные дефекты у плода, а также документально подтверждено, что это приводит к тошноте, головным болям. Несмотря на то, что могут быть определенные состояния, при которых уместна добавка витамина А, например для людей с муковисцидозом, лучше поговорить с врачом, прежде чем принимать добавку витамина
Малиновый кетон
Это природное фенольное соединение, являющееся основным ароматным составом красной малины. Оно придает аромат фруктам, таким как малина, клюква и ежевика, и некоторые считают, что снижает аппетит и способствует уменьшению веса. Поскольку количество кетонов малины достаточно низкое, производители создали синтетические формы в лаборатории.
Некоторые исследования на грызунах действительно предполагают, что добавки кетонов малины могут снизить аппетит и уменьшить прибавку в весе по сравнению с животными, которым не давали добавку; однако количество кетонов малины, вводимых в этих исследованиях, гораздо больше, чем можно было бы получить из пищи.
Поскольку эффект кетона пока не доказан, вам лучше отказаться от этой добавки.
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