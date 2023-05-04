Пищевые привычки, которые разрушают ваш организм – исследование

Диетологи рассказали о пищевой привычке, разрушающей ваш организм. Как избежать этих ошибок?

Конфеты, десерты, жареная еда, подслащенные напитки и закуски, содержащие калории с небольшой пищевой пользой – тип продуктов, которые могут оказывать негативное влияние на организм.

Выбирая продукты для поддержания своего организма, сосредоточьтесь на диете, богатой фруктами и овощами, минимально обработанные цельные зерна, нежирные белки и растительные жиры. Чтобы ваши пищевые привычки оказали положительное влияние на организм, также контролируйте порции, старайтесь не ложиться сразу после еды и убедитесь, что каждый перекус содержит витамины, а не только калории.

Пищевые привычки могут разрушать ваш организм. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом.

Вы потребляете слишком много сахара

Для начала давайте различим виды сахара. Сахар, естественным образом содержащийся во фруктах и молочных продуктах, здесь не виноват. Однако добавление сахара в пищу и напитки для усиления сладости может нанести вред вашему организму.

Исследования показывают, что добавление сахара, особенно подслащенные напитки, такие как газировка и сок, связаны с увеличением веса и повышенным риском диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых форм рака. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует мужчинам потреблять менее 36 грамм сахара в день, а женщинам – менее 25 грамм.

Если вы больше потребляете, замените сахар стевией и уменьшите порции.

Слишком большие порции

Если вы когда-либо ощущали несварение, газы или вздутие живота после еды, это могло быть из-за ее количества. Эти симптомы также могут быть связаны с определенными продуктами, которые вы ели, но не следует недооценивать важность размера порций.

Согласно исследованиям, симптомы как верхних, так и нижних отделов желудочно-кишечного тракта могут возникнуть из-за слишком быстрого потребления пищи. Более того, употребление больших порций одновременно может способствовать потреблению избыточных калорий, что может привести к ожирению. Чтобы избежать этих осложнений, старайтесь уделять пище по крайней мере 15-20 минут. Замедление темпа приема пищи дает пищеварительной системе время, чтобы отправить сигналы о сытости в ваш мозг.

Поздние ужины

Исследования свидетельствуют о том, что есть нужно с 7 утра до 19:00 вечера. Это способствует здоровью.

Ранний ужин может снизить симптомы рефлюкса. Кроме того, еда ночью связана с перееданием, еще одной привычкой, которая может оказаться вредной для вашего организма. Старайтесь не есть в течение двух часов до сна.

Также напомним о шести причинах, почему вы не получаете желаемых результатов от диеты и тренировок.

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