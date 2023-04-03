Пищевые привычки, которые разрушают ваше тело после 50 лет — диетологи

Эксперты рекомендуют отказаться от этих пищевых привычек после 50 лет, чтобы улучшить свое здоровье.

Некоторые привычки, такие как утренние прогулки, пробежки или овощные завтраки, полезны для вашего здоровья. В то же время что-то привычное, ежедневное может полностью разрушить ваш организм, например недосыпание, недостаточное потребление клетчатки или несоблюдение режима питания.

Чем старше вы становитесь, тем дольше "плохие" привычки влияют на вас, поэтому их еще труднее изменить. И, к сожалению, есть некоторые пищевые привычки, особенно вредные для тех, кому более 50 лет.

По данным Medline Plus, человек может начать терять мышечную ткань, а также плотность костей уже с 30 лет!

С возрастом и ваш вес может естественным образом начать меняться. У многих людей жировые отложения будут увеличиваться легче и быстрее. Специалисты рекомендуют не только регулярные физические упражнения и ограничения потребления алкоголя, но и сбалансированную диету. Это замедлит процесс старения.

Итак, если вам 50 лет, следуйте нескольким советам, которыми вы можете воспользоваться.

Вы не следите за размером порций. Измените это

Люди, которым за 50, легче набирают вес, потому что с возрастом человек теряет мышечную массу, что замедляет метаболизм.

Вы не следите за режимом питания и пропускаете приемы пищи

Привычка пропускать прием пищи может легко остаться незамеченной, особенно если вы опаздываете или очень заняты. Однако эта привычка, к сожалению, очень вредит вашему здоровью. С возрастом это будет все заметнее.

"Пропуск приема пищи (особенно завтрака) может способствовать повышению резистентности к инсулину, потому что длительный период времени без еды, а затем съедение большого ее количества одновременно, может способствовать большим колебаниям уровня сахара в крови в течение дня", — говорит врач Стефани Гнатюк. .

В то же время она предлагает есть трижды в день. В начале напряженного дня подготовьте заранее перекус и возьмите его с собой.

Любите себя.

Фото: pixabay.com

Дефицит белка

Получение достаточного количества белка в рационе важно для каждого человека в любом возрасте, но это особенно важная пищевая привычка для тех, кому за 50.

"Белок является ключевым для поддержания мышечной массы, которая нужна для здорового старения", — говорит Гнатюк.

Поскольку уменьшение мышечной массы происходит с возрастом, потребность в белке растет. На самом деле, согласно журналу Американского колледжа питания, белковая ткань уменьшается на 10% до 70 лет.

В связи с этим увеличением потребностей врач предлагает включать источник белка до каждого приема пищи. К примеру, яйца, греческий йогурт, рыбу, птицу, тофу или бобовые можно добавлять как к завтраку, так и к ужину.

Фото: pixabay.com

Недостаточное количество клетчатки. Измените это

Клетчатка является еще одним важным питательным веществом для поддержания здорового питания до 50 лет. По словам специалистов, "клетчатка играет важную роль в здоровье нашей пищеварительной системы, улучшает переваривание и помогает уменьшить скачки уровня сахара в крови после еды.

Многие разные исследования показали, что употребление достаточного количества клетчатки играет чрезвычайно важную роль в продлении жизни. Одно исследование, опубликованное в Journal of Gerontology, выявило, что из всех исследуемых факторов – общее потребление углеводов, потребление сахара и клетчатки – общая клетчатка оказала наибольшее влияние на "успешное старение".

Другое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, выявило, что пищевые волокна также могут уменьшить воспаление, приводящее к старению мозга, а следовательно, способствовать улучшению когнитивного здоровья с возрастом.

Однако, несмотря на то, что клетчатка является необходимой частью здорового образа жизни, многие не получают ее в достаточном количестве ежедневно.

Возьмите за привычку добавлять фрукты и овощи во время каждого приема пищи и как можно чаще отдавайте предпочтение продуктам из цельнозерновой муки, а не белой.

Употребление продуктов, вызывающих воспаление в организме

Согласно отчету, опубликованному в Nature Medicine, воспалительные заболевания включают заболевания почек, неалкогольную жировую болезнь печени, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

Как мы уже упоминали выше, потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки может помочь уменьшить воспаление в организме, но вместе с большим количеством клетчатки ограничение потребления провоспалительных продуктов является полезной пищевой привычкой после 50 лет.

С возрастом следует ограничить употребление газированных и сладких напитков, обработанных хлебобулочных изделий, таких как печенье и пирожные, рафинированные углеводы, такие как белый хлеб.

Напомним, американка провела эксперимент: она пила воду с лимоном ежедневно в течение месяца и насчитала пять главных изменений в здоровье.

Читайте также: