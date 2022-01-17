Пищевые привычки, которых следует избегать, если у вас артрит

Пищевые привычки, которых следует избегать, если у вас артрит

У вас болят суставы? Измените рацион и исключите продукты, вызывающие воспаление.

Боль в суставах, отек и скованность – все эти признаки артрита могут действительно замедлить вашу активную жизнь. К сожалению, миллионы взрослых в мире сталкиваются с определенным типом артрита, ограничивающим их деятельность.

Противовоспалительные препараты обычно назначают пациентам с артритом, чтобы снять симптомы, но есть кое-что, что принесет долгосрочную пользу суставам и общему здоровью.

Несмотря на то, что масштабных исследований, посвященных диете при артрите, провели не так много, ученые уже доказали, что определенное питание может со временем вызвать хроническое воспаление в организме. А это вредит здоровым клеткам. Артрит, диабет и сердечные недуги часто возникают из-за воспаления в организме.

Однако нет конкретных продуктов, которые способны снизить боль при артрите. Нужно пересмотреть режим питания в целом.

Ешьте разнообразные растительные продукты и работайте над устранением плохих пищевых привычек, которые приводят к воспалению и провоцируют артрит. Итак, что нельзя есть при артрите...

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Обработанная еда

Продукты, которые могут храниться неделями, обычно насыщены консервантами, вызывающими воспаление. Чипсы, печенье, хлебобулочные изделия и другие продукты длительного хранения при артрите противопоказаны.

Фаст-фуд

Ограничьте количество фаст-фуда, концентрированных сладостей, но самое главное – ешьте натуральные растительные продукты.

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Избегайте жирной пищи

Жир перестали демонизировать, но это не значит, что все жиры пригодны к употреблению. Транснасыщенные жиры способствуют хроническому воспалению кишечника, согласно недавнему обзору в Frontiers of Immunology.

В другом исследовании рассматривалось потенциальное влияние насыщенных жиров на пациентов с остеоартритом. В этом эксперименте, опубликованном в Scientific Reports, исследователи изучали две группы крыс в течение 16 недель. Одну группу кормили продуктами из кукурузного крахмала, а другую – простыми углеводами и насыщенными жирамии пальмовым маслом. Исследователи обнаружили, что диета, содержащая 20% насыщенных жиров, образует отложение насыщенного жира в коленных суставах крыс, ослабляющих хрящ и усиливающих воспаление, оба маркера остеоартрита.

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Сладкие напитки

Подслащенные сахаром напитки могут привести к увеличению веса и подвергают вас риску развития диабета 2 типа и ревматоидного артрита. .

Два больших долгосрочных обсервационных исследования, в которых ученые изучали состояние 186 900 женщин, связали регулярное употребление напитков с сахаром с развитием артрита. По результатам, опубликованным в American Journal of Clinical Nutrition, стало ясно: женщины, ежедневно употреблявшие одну или более порций подслащенной газировки, имели на 63% больший риск развития ревматоидного артрита по сравнению с теми, кто не пил газированную сладкую воду.

Алкоголь

Исследования показывают, что алкоголь нарушает баланс хороших и плохих бактерий в кишечнике и вызывает его воспаление. Злоупотребление алкоголем также может повредить ткани кишечника, сделав их проницаемыми или «дырявыми», что позволяет вывести токсины, вызывающие воспаление. По данным медиков, чрезмерное употребление алкоголя также снижает способность кишечника всасывать питательные вещества из пищи.

Есть еще одна форма воспалительного артрита, связанная с высоким потреблением алкоголя. Это подагра. Болезненное обострение, обычно проявляющееся на суставе большого пальца ноги, является результатом слишком большого количества мочевой кислоты в организме при расщеплении алкоголя. Не только крепкие напитки, но и пиво с высоким содержанием пуринов может значительно повышают уровень мочевой кислоты.