Пищевые привычки, разрушающие тело после 50 лет — от чего нужно отказаться ради здоровья

Полезные пищевые привычки, которые помогут сохранить здоровье с возрастом, каких привычек следует избегать после 50 лет

Привычки настолько становятся частью нашей жизни, что мы обычно не замечаем, что делаем. Привычки могут быть полезными и вредными, постепенно разрушающими наше здоровье. Чем старше человек, тем труднее изменить "плохие привычки", негативное влияние которых усиливается с возрастом.

Чем старше вы становитесь, тем дольше сохраняются не очень хорошие привычки, их еще труднее изменить. Некоторые пищевые привычки особенно вредны для тех, кому за 50 лет.

Плохие привычки ускоряют старение, влияют на тело, психическое здоровье. Как утверждают исследователи, мышцы могут потерять часть клеток, а кости стать менее плотными уже в 30 лет! У многих людей с возрастом меняется, увеличивается вес и значительную роль в этом играют определенные пищевые привычки.

Эксперты для здорового старения советуют обратить внимание на следующие пищевые повадки.

Какие пищевые привычки приводят к старению тела после 50 лет

Пренебрежение размером порций пищи

Размер порций с возрастом имеет большее значение. Потеря мышечной части тела и вследствие замедления метаболизма приводит к увеличению веса тела. Как утверждает диетолог Лиза Янг, «важно следить за размером порций, потому что большие порции содержат больше калорий, чем маленькие, и могут способствовать перееданию».

По данным Британского фонда питания, большие порции пищи приводит к поступлению калорий и увеличению маcсы тела.

Пропуск пищи

«Пропуск приема пищи (особенно завтрака) может способствовать повышению резистентности к инсулину, потому что длительный период времени без еды, а затем съедение большого количества пищи одновременно может способствовать большим колебаниям уровня сахара в крови в течение дня», — отмечает диетолог Стефани Гнатюк. Люди, которые пропускают завтрак или обед, или одно и другое, с большей вероятностью будут потреблять лишние калории поздним вечером и вечером, что также может способствовать увеличению веса.

Недостаточное количество белка в рационе

Получение достаточного количества белка важно для каждого человека в любом возрасте, но на это следует обратить особое внимание тем, кому за 50.

Согласно исследованиям, белковая ткань вашего тела до 70 лет уменьшается на целых 10%. Для поддержания мышечной массы, белок крайне необходим. Поэтому нужно включать источник белка в каждый прием пищи, и каждый раз потреблять такие продукты, как, например, яйца, греческий йогурт, рыбу, птицу, тофу или бобы.

Недостаточное количество клетчатки

Наряду с белком клетчатка является еще одним важным питательным веществом для поддержания здоровья после 50. Клетчатка играет важную роль в здоровье пищеварительной системы, улучшает чувство сытости и помогает уменьшить скачки уровня сахара в крови после еды.

Исследование, опубликованное в Frontiers in Nutrition, показало, что пищевые волокна клетчатки могут уменьшать воспаление, которое приводит к старению мозга, а следовательно, помогает улучшить когнитивное здоровье.

Несмотря на важность клетчатки для здорового старения, многие не получают ее в достаточном количестве. Вместо цельнозернового хлеба потребляют белый с очищенным зерном, клетчатка в котором в основном или полностью удаляется в процессе приготовления.

Чтобы увеличить количество клетчатки в своем рационе, нужно выработать привычку потреблять фрукты или овощи во время каждого приема пищи.

Употребление слишком большого количества воспалительных продуктов

С возрастом особенное внимание следует уделять воспалительным процессам в организме, точнее их предупреждению. Любые воспалительные процессы могут привести к ряду заболеваний.

Потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки помогает снизить воспаление в организме, но наряду с увеличением количества клетчатки нужно ограничить потребление провоспалительных продуктов. К таким продуктам относятся газированные и сладкие напитки, хлебобулочные изделия, такие как печенье, пирожные, рафинированные углеводы, белый хлеб, обработанное мясо, потребление которых после 50 нужно избегать.

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