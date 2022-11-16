Пищевой желатин: польза и вред от его ежедневного употребления

О полезных и вредных свойствах желатина, стоит ли его потреблять и как правильно использовать – читайте в статье ТСН.ua.
Во многих блюдах встречается такой ингредиент, как пищевой желатин. Такие десерты, как желе или суфле, невозможно приготовить, не добавляя желатин. Чтобы понять, содержится ли желатин в том или ином продукте, достаточно посмотреть на упаковку – в перечне составляющих желатин обозначается маркировкой Е441. Кроме пищевой промышленности, желатин используют и в медицине для лечения кожи, суставов, волос, ногтей и болезней спины. Но важным вопросом является также вред желатина.
Пищевая ценность желатина
Изготавливают желатин из костей, хрящиков, кожи, рогов и копыт животных. Поэтому немаловажную роль в желатине играет коллаген. Это волокнистый белок, из которого состоит около трети всех белковых клеток в организме человека.
Кроме белка, желатин содержит следующие аминокислоты:
- пролин,
- лизин,
- глутаминовую кислоту,
- аспаргиновую кислоту,
- аланин,
- глицин.
Последний оказывает успокаивающее действие и является энерготоником. Важное значение для организма человека имеет и аланин, в организме он превращается в карнозин, который увеличивает выносливость и предотвращает преждевременное старение.
Калорийность пищевого желатина
Калорийность желатина – 355 ккал на сто граммов. Если вы хотите похудеть, имейте в виду, что показатель калорийности в желатине весьма высокий. Люди с ожирением должны выбирать продукты с небольшим количеством желатина. Тем не менее, желатин легко усваивается организмом и способствует пищеварению. Несмотря на высокую калорийность, существуют диеты, в которых к мясу курицы, молоку и яйцам добавляют желатин. В некоторых диетах рекомендуют для похудения употреблять в пищу желатин, заливая его водой. Такой «коктейль» утоляет чувство голода.
Рассмотрим функции организма, работу которых может улучшить употребление желатина.
Чем полезен желатин
- Ускоряет рост костей после переломов или трещин.
- Укрепляет волосы, зубы и ногтевые пластины.
- Помогает профилактике инфаркта и укреплению сердечно-сосудистой системы.
- Уменьшает морщины на коже вследствие подкормки ее коллагеном.
- Улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
- Ускоряет обмен веществ в организме.
- Улучшает питание клеток мозга и работу нервной системы.
- Укрепляет мышцы.
Что лечит желатин
Врачи назначают пациентам желатин при различных кровотечениях в легких, желудке или кишечнике, при геморроидальном диатезе. Пищевой желатин также рекомендуют пациентам с шейным остеохондрозом и постоянными кровотечениями из носа.
Благодаря наличию в желатине аминокислот, он полезен и для мужского здоровья. Так, в желатине содержится аланин – аминокислота, стимулирующая работу предстательной железы. Если в организме наблюдается дефицит этой аминокислоты, мочеиспускание может осложниться и сопровождаться болью. Кроме того, эту аминокислоту используют для лечения рака простаты.
Желатин для лечения суставов
Особенно полезен желатин для здоровья суставов, ведь в нем содержится коллаген – белок, необходимый для опорно-двигательной системы. С возрастом количество коллагена в организме человека уменьшается, поэтому суставы разрушаются и ходить становится все труднее и труднее.
Даже после нескольких недель регулярного употребления желатина можно наблюдать оздоровление суставов и мышц, увеличение подвижности и самочувствие.
Курс приема желатина для лечения суставов длится две недели, в течение которых нужно принимать не менее 10 г желатина в день. Для этого с вечера приготовьте лечебный напиток: залейте две чайные ложки желатина 1/4 стакана воды или молока и дайте смеси настояться в течение ночи. На следующее утро натощак, за полчаса до завтрака, выпейте этот напиток.
Для лучшего усвоения желатина в напиток можно добавлять чайную ложку лимонного сока либо половинку аскорбинки. Для такого напитка можно взять желатиновую концентрацию меньше, а именно чайную ложку на 250 мл воды.
Использование желатина в косметологии
- Для укрепления ногтей делают желатиновые ванночки для пальцев. Такую ванночку можно сделать и дома: для этого нужно растворить пакетик желатина в 100 мл холодной воды. Дайте раствору настояться в течение двух часов. После набухания смеси нагрейте ее, не доводя до кипения. Убавьте температуру смеси до 40 градусов, добавьте в нее любой овощной или фруктовый сок: свекольный, лимонный, апельсиновый или морковный. Чем больше у сока аскорбиновой кислоты – тем лучше, ведь она помогает усвоению аминокислот. Теперь можете опускать пальцы в ванночку на полчаса. Принимая ванночки через день, вы укрепите свои ногтевые пластины.
- Как средство от морщин, возьмите чайную ложку желатина и полстакана воды. Размешайте желатин в воде и дождитесь, когда полученный раствор набухнет. Затем нагрейте смесь до жидкого состояния и дождитесь ее охлаждения. Добавьте любимые овощи или фрукты, предварительно измельчив их в миксере, и используйте в качестве маски для лица.
- Желатин подходит и для укрепления корней волос. Смешайте столовую ложку желатина, чайную ложку яблочного уксуса и 4 капли эфирного масла из розмарина в стакане воды. Дайте смеси настояться в течение получаса. Нанесите смесь на корни волос и держите 15 минут. После завершения процедуры смойте смесь, вымыв голову с шампунем.
Вред от желатина и противопоказания к его употреблению
- Чрезмерное потребление желатина может быть вредным для людей, страдающих тромбами, ведь он сгущает кровь.
- Желатин увеличивает появление солей, поэтому у тех, у кого есть проблемы с камнями в почках, употреблять желатин не стоит.
- Иногда желатин может вызывать запоры или геморрой.
- У некоторых людей может быть аллергия на желатин, поэтому следует прислушиваться к своему самочувствию после его приема.
Впрочем, при умеренном потреблении и при отсутствии вышеперечисленных проблем со здоровьем, желатин – полезный и необходимый продукт.
Имейте в виду, что в желатине недостаточно витаминов и минералов, поэтому спортсменам не рекомендуется использовать желатин в качестве полноценной пищевой добавки.
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