Пищевой желатин: польза и вред от его ежедневного употребления

О полезных и вредных свойствах желатина, стоит ли его потреблять и как правильно использовать – читайте в статье ТСН.ua.

Во многих блюдах встречается такой ингредиент, как пищевой желатин. Такие десерты, как желе или суфле, невозможно приготовить, не добавляя желатин. Чтобы понять, содержится ли желатин в том или ином продукте, достаточно посмотреть на упаковку – в перечне составляющих желатин обозначается маркировкой Е441. Кроме пищевой промышленности, желатин используют и в медицине для лечения кожи, суставов, волос, ногтей и болезней спины. Но важным вопросом является также вред желатина.

Пищевая ценность желатина

Изготавливают желатин из костей, хрящиков, кожи, рогов и копыт животных. Поэтому немаловажную роль в желатине играет коллаген. Это волокнистый белок, из которого состоит около трети всех белковых клеток в организме человека.

Кроме белка, желатин содержит следующие аминокислоты:

пролин,

лизин,

глутаминовую кислоту,

аспаргиновую кислоту,

аланин,

глицин.

Последний оказывает успокаивающее действие и является энерготоником. Важное значение для организма человека имеет и аланин, в организме он превращается в карнозин, который увеличивает выносливость и предотвращает преждевременное старение.

Калорийность пищевого желатина

Калорийность желатина – 355 ккал на сто граммов. Если вы хотите похудеть, имейте в виду, что показатель калорийности в желатине весьма высокий. Люди с ожирением должны выбирать продукты с небольшим количеством желатина. Тем не менее, желатин легко усваивается организмом и способствует пищеварению. Несмотря на высокую калорийность, существуют диеты, в которых к мясу курицы, молоку и яйцам добавляют желатин. В некоторых диетах рекомендуют для похудения употреблять в пищу желатин, заливая его водой. Такой «коктейль» утоляет чувство голода.

Рассмотрим функции организма, работу которых может улучшить употребление желатина.

Чем полезен желатин

Ускоряет рост костей после переломов или трещин.

Укрепляет волосы, зубы и ногтевые пластины.

Помогает профилактике инфаркта и укреплению сердечно-сосудистой системы.

Уменьшает морщины на коже вследствие подкормки ее коллагеном.

Улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Ускоряет обмен веществ в организме.

Улучшает питание клеток мозга и работу нервной системы.

Укрепляет мышцы.

Что лечит желатин

Врачи назначают пациентам желатин при различных кровотечениях в легких, желудке или кишечнике, при геморроидальном диатезе. Пищевой желатин также рекомендуют пациентам с шейным остеохондрозом и постоянными кровотечениями из носа.

Благодаря наличию в желатине аминокислот, он полезен и для мужского здоровья. Так, в желатине содержится аланин – аминокислота, стимулирующая работу предстательной железы. Если в организме наблюдается дефицит этой аминокислоты, мочеиспускание может осложниться и сопровождаться болью. Кроме того, эту аминокислоту используют для лечения рака простаты.

Желатин для лечения суставов

Особенно полезен желатин для здоровья суставов, ведь в нем содержится коллаген – белок, необходимый для опорно-двигательной системы. С возрастом количество коллагена в организме человека уменьшается, поэтому суставы разрушаются и ходить становится все труднее и труднее.

Даже после нескольких недель регулярного употребления желатина можно наблюдать оздоровление суставов и мышц, увеличение подвижности и самочувствие.

Курс приема желатина для лечения суставов длится две недели, в течение которых нужно принимать не менее 10 г желатина в день. Для этого с вечера приготовьте лечебный напиток: залейте две чайные ложки желатина 1/4 стакана воды или молока и дайте смеси настояться в течение ночи. На следующее утро натощак, за полчаса до завтрака, выпейте этот напиток.

Для лучшего усвоения желатина в напиток можно добавлять чайную ложку лимонного сока либо половинку аскорбинки. Для такого напитка можно взять желатиновую концентрацию меньше, а именно чайную ложку на 250 мл воды.

Использование желатина в косметологии

Для укрепления ногтей делают желатиновые ванночки для пальцев. Такую ванночку можно сделать и дома: для этого нужно растворить пакетик желатина в 100 мл холодной воды. Дайте раствору настояться в течение двух часов. После набухания смеси нагрейте ее, не доводя до кипения. Убавьте температуру смеси до 40 градусов, добавьте в нее любой овощной или фруктовый сок: свекольный, лимонный, апельсиновый или морковный. Чем больше у сока аскорбиновой кислоты – тем лучше, ведь она помогает усвоению аминокислот. Теперь можете опускать пальцы в ванночку на полчаса. Принимая ванночки через день, вы укрепите свои ногтевые пластины.

Как средство от морщин, возьмите чайную ложку желатина и полстакана воды. Размешайте желатин в воде и дождитесь, когда полученный раствор набухнет. Затем нагрейте смесь до жидкого состояния и дождитесь ее охлаждения. Добавьте любимые овощи или фрукты, предварительно измельчив их в миксере, и используйте в качестве маски для лица.

Желатин подходит и для укрепления корней волос. Смешайте столовую ложку желатина, чайную ложку яблочного уксуса и 4 капли эфирного масла из розмарина в стакане воды. Дайте смеси настояться в течение получаса. Нанесите смесь на корни волос и держите 15 минут. После завершения процедуры смойте смесь, вымыв голову с шампунем.

Вред от желатина и противопоказания к его употреблению

Чрезмерное потребление желатина может быть вредным для людей, страдающих тромбами, ведь он сгущает кровь.

Желатин увеличивает появление солей, поэтому у тех, у кого есть проблемы с камнями в почках, употреблять желатин не стоит.

Иногда желатин может вызывать запоры или геморрой.

У некоторых людей может быть аллергия на желатин, поэтому следует прислушиваться к своему самочувствию после его приема.

Впрочем, при умеренном потреблении и при отсутствии вышеперечисленных проблем со здоровьем, желатин – полезный и необходимый продукт.

Имейте в виду, что в желатине недостаточно витаминов и минералов, поэтому спортсменам не рекомендуется использовать желатин в качестве полноценной пищевой добавки.

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