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Пищевой желатин: польза и вред от его ежедневного употребления

Автор
Анна Носова
Дата публикации
Просмотры
683
Время на прочтение
5 мин
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Пищевой желатин: польза и вред от его ежедневного употребления

Чем полезен желатин

О полезных и вредных свойствах желатина, стоит ли его потреблять и как правильно использовать – читайте в статье ТСН.ua.

Во многих блюдах встречается такой ингредиент, как пищевой желатин. Такие десерты, как желе или суфле, невозможно приготовить, не добавляя желатин. Чтобы понять, содержится ли желатин в том или ином продукте, достаточно посмотреть на упаковку – в перечне составляющих желатин обозначается маркировкой Е441. Кроме пищевой промышленности, желатин используют и в медицине для лечения кожи, суставов, волос, ногтей и болезней спины. Но важным вопросом является также вред желатина.

Пищевая ценность желатина

Изготавливают желатин из костей, хрящиков, кожи, рогов и копыт животных. Поэтому немаловажную роль в желатине играет коллаген. Это волокнистый белок, из которого состоит около трети всех белковых клеток в организме человека.

Кроме белка, желатин содержит следующие аминокислоты:

  • пролин,
  • лизин,
  • глутаминовую кислоту,
  • аспаргиновую кислоту,
  • аланин,
  • глицин.

Последний оказывает успокаивающее действие и является энерготоником. Важное значение для организма человека имеет и аланин, в организме он превращается в карнозин, который увеличивает выносливость и предотвращает преждевременное старение.

Калорийность пищевого желатина

Калорийность желатина – 355 ккал на сто граммов. Если вы хотите похудеть, имейте в виду, что показатель калорийности в желатине весьма высокий. Люди с ожирением должны выбирать продукты с небольшим количеством желатина. Тем не менее, желатин легко усваивается организмом и способствует пищеварению. Несмотря на высокую калорийность, существуют диеты, в которых к мясу курицы, молоку и яйцам добавляют желатин. В некоторых диетах рекомендуют для похудения употреблять в пищу желатин, заливая его водой. Такой «коктейль» утоляет чувство голода.

Рассмотрим функции организма, работу которых может улучшить употребление желатина.

Чем полезен желатин

  • Ускоряет рост костей после переломов или трещин.
  • Укрепляет волосы, зубы и ногтевые пластины.
  • Помогает профилактике инфаркта и укреплению сердечно-сосудистой системы.
  • Уменьшает морщины на коже вследствие подкормки ее коллагеном.
  • Улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
  • Ускоряет обмен веществ в организме.
  • Улучшает питание клеток мозга и работу нервной системы.
  • Укрепляет мышцы.

Что лечит желатин

Врачи назначают пациентам желатин при различных кровотечениях в легких, желудке или кишечнике, при геморроидальном диатезе. Пищевой желатин также рекомендуют пациентам с шейным остеохондрозом и постоянными кровотечениями из носа.

Благодаря наличию в желатине аминокислот, он полезен и для мужского здоровья. Так, в желатине содержится аланин – аминокислота, стимулирующая работу предстательной железы. Если в организме наблюдается дефицит этой аминокислоты, мочеиспускание может осложниться и сопровождаться болью. Кроме того, эту аминокислоту используют для лечения рака простаты.

Желатин для лечения суставов

Особенно полезен желатин для здоровья суставов, ведь в нем содержится коллаген – белок, необходимый для опорно-двигательной системы. С возрастом количество коллагена в организме человека уменьшается, поэтому суставы разрушаются и ходить становится все труднее и труднее.

Даже после нескольких недель регулярного употребления желатина можно наблюдать оздоровление суставов и мышц, увеличение подвижности и самочувствие.

Курс приема желатина для лечения суставов длится две недели, в течение которых нужно принимать не менее 10 г желатина в день. Для этого с вечера приготовьте лечебный напиток: залейте две чайные ложки желатина 1/4 стакана воды или молока и дайте смеси настояться в течение ночи. На следующее утро натощак, за полчаса до завтрака, выпейте этот напиток.

Для лучшего усвоения желатина в напиток можно добавлять чайную ложку лимонного сока либо половинку аскорбинки. Для такого напитка можно взять желатиновую концентрацию меньше, а именно чайную ложку на 250 мл воды.

Использование желатина в косметологии

  • Для укрепления ногтей делают желатиновые ванночки для пальцев. Такую ванночку можно сделать и дома: для этого нужно растворить пакетик желатина в 100 мл холодной воды. Дайте раствору настояться в течение двух часов. После набухания смеси нагрейте ее, не доводя до кипения. Убавьте температуру смеси до 40 градусов, добавьте в нее любой овощной или фруктовый сок: свекольный, лимонный, апельсиновый или морковный. Чем больше у сока аскорбиновой кислоты – тем лучше, ведь она помогает усвоению аминокислот. Теперь можете опускать пальцы в ванночку на полчаса. Принимая ванночки через день, вы укрепите свои ногтевые пластины.
  • Как средство от морщин, возьмите чайную ложку желатина и полстакана воды. Размешайте желатин в воде и дождитесь, когда полученный раствор набухнет. Затем нагрейте смесь до жидкого состояния и дождитесь ее охлаждения. Добавьте любимые овощи или фрукты, предварительно измельчив их в миксере, и используйте в качестве маски для лица.
  • Желатин подходит и для укрепления корней волос. Смешайте столовую ложку желатина, чайную ложку яблочного уксуса и 4 капли эфирного масла из розмарина в стакане воды. Дайте смеси настояться в течение получаса. Нанесите смесь на корни волос и держите 15 минут. После завершения процедуры смойте смесь, вымыв голову с шампунем.

Вред от желатина и противопоказания к его употреблению

  • Чрезмерное потребление желатина может быть вредным для людей, страдающих тромбами, ведь он сгущает кровь.
  • Желатин увеличивает появление солей, поэтому у тех, у кого есть проблемы с камнями в почках, употреблять желатин не стоит.
  • Иногда желатин может вызывать запоры или геморрой.
  • У некоторых людей может быть аллергия на желатин, поэтому следует прислушиваться к своему самочувствию после его приема.

Впрочем, при умеренном потреблении и при отсутствии вышеперечисленных проблем со здоровьем, желатин – полезный и необходимый продукт.

Имейте в виду, что в желатине недостаточно витаминов и минералов, поэтому спортсменам не рекомендуется использовать желатин в качестве полноценной пищевой добавки.

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Дата публикации
Просмотры
683
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