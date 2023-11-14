Пить или не пить коллаген: какой эффект можно ожидать, противопоказания к употреблению

Все, что вы хотели знать о коллагене — какой он бывает, для чего нужно употреблять, как это лучше делать

Коллаген является разновидностью белковых соединений, используемых для строительства соединительных тканей в теле человека. Главной задачей коллагена является создание связей и укрепление всех соединительных тканей, а также внутренних органов. По этой причине вещество по имени коллаген можно найти практически в каждой клетке человеческого тела.

Для чего употреблять коллаген

С возрастом объем коллагена, генерируемого в теле человека, снижается, что приводит к образованию морщин, снижению подвижности суставов и нарушению работы внутренних органов. Ускоряется процесс природного старения. В связи с этим диетологи и врачи рекомендуют употреблять продукты богатые коллагеном или соответствующие добавки.

Какой коллаген полезнее

Сегодня учёные выделяют 28 типов коллагена. В целях здоровья и сохранения красоты и молодости врачи советуют использовать в рационе коллаген 1-го, 2-го и 3-го типов.

1 тип коллагена наиболее распространен в организме. Он встречается в коже, костях, сухожилиях, хрящах и зубах. Тип I коллагена отвечает за прочность и стойкость этих тканей.

2 тип коллагена предпочтительно присутствует в хрящах, в частности в суставах. Он помогает обеспечить гибкость и амортизацию суставных поверхностей, уменьшая давление и трение между ними.

3 тип коллагена встречается в кровеносных сосудах, коже, лимфатических сосудах и внутренних органах, таких как печень, легкие и почки. Он отвечает за поддержку структуры этих органов.

Первый и третий типы коллагена нужны для возвращения или сохранения молодости организма и хорошего самочувствия, тогда как второй тип требуется для укрепления соединительных тканей и восстановления подвижности суставов.

Животный или морской коллаген – какой выбрать

В зависимости от источника происхождения коллаген может быть:

животного происхождения,

рыбного происхождения (морской коллаген),

синтетического происхождения

Животный коллаген получается из тканей животных, обычно из кожи, хрящей и костей. Животный коллаген имеет подобную структуру и аминокислотный состав коллагена, который находится в организме человека. Животный коллаген содержит различные аминокислоты, такие как глицин, пролин и гидроксипролин, которые важны для здоровья кожи, суставов и волос. Животный считается более доступным по стоимости и одним из самых популярных видов коллагена.

Морской коллаген получают из морских источников, в том числе из рыб и других морских организмов, обитающих в водоемах. Морской коллаген определяется своей молекулярной структурой и аминокислотным составом, который может варьироваться в зависимости от источника. Обычно он обладает высокой биологической активностью и легче усваивается организмом по сравнению с другими источниками коллагена.

Этот коллаген широко используется в косметической и диетической продукции, поскольку обладает рядом полезных свойств для кожи, волос, суставов и здоровья. Выбор морского коллагена может быть особенно приоритетным для ищущих альтернативу животному коллагену. Но он несколько дороже по сравнению с коллагеном, полученным из других источников, таких как животные.

Каждый тип коллагена будет полезен по-разному.

Гидролизованный коллаген – это форма коллагена, прошедшего процесс гидролиза, а именно химического процесса расщепления больших молекул на меньшие фрагменты с помощью воды. При гидролизованном коллагене молекулы коллагена разбиваются на более мелкие пептиды или аминокислоты.

Сколько коллагена нужно пить в день в день, как долго его принимать

Суточная доза коллагена зависит от цели. Для улучшения состояния суставов и укрепления костей – от 2,5 до 5 г/сут; для замедления процессов старения и повышения эластичности кожи – от 3 до 10 г в сутки; для ускорения роста мышц – от 5 до 25 г в сутки в зависимости от массы тела.

Курс приема коллагена составляет 3 месяца. После этого следует сделать перерыв на 3 месяца.

Как принимать коллаген

Коллаген лучше употреблять за час до еды, его можно принимать их на ночь, не ранее чем через 1–1,5 часа после ужина.

Побочные эффекты коллагена

Люди с непереносимостью определенных пищевых продуктов, из которых производится коллаген, не могут употреблять коллагеновые продукты на их основе, чтобы не спровоцировать аллергические реакции.

У некоторых людей добавки с коллагеном оставляют неприятный вкус во рту. Среди побочных эффектов коллагена следует отметить сильную сытость и изжогу.

Коллаген нельзя принимать одновременно с препаратами, разжижающими кровь, при приеме нестероидных препаратов. Наличие локальных проблем с кожей также является противопоказанием к его приему.

Продукты, где есть много коллагена

Если уровень коллагена в организме не очень низок, получать его можно потребляя продукты, богатые этим белоком.

Много коллагена есть в бульоне из костей, студне, натуральном мясе, особенно, говядине и индейке, рыбе, особенно, красной, моллюсках, желейных продуктах, а также в молоке, сметане, сыре и других молочных продуктах.

Может коллаген вызвать увеличение веса

Употребление этого белка никак не влияет на вес тела. Напротив, коллаген способствует улучшению метаболизма и нормализует функции организма.

Читайте также: