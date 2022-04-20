Питание мамы во время ГВ: опровергаем мифы о запрещенных продуктах в рационе кормящей грудью женщины

Все это можно есть во время кормления грудью малыша? Да.
Основательница Школы Здоровья, врач-диетология Екатерина Толстикова, опровергает 2 совета тети Зины и соседки Гали, которые проходили "советскую школу", и опровергает мифы рациона женщины, которая кормит грудью своего ребенка.
Во время кормления грудью важно
- Потреблять от 2000 до 2800/3000 ккал.
- Питание должно быть сбалансированным и разнообразным.
"А это значит, что красный помидорчик не влияет на пятнышко на лице малыша (может, это вообще транзиторное состояние), и хлеб не вызывает колики, как и другие продукты. Поэтому, основное правило – это соблюдать здоровое питание без всяких диет, столов, советских рекомендаций 2. – пишет экспертка.
- Важно употреблять рыбу (потребность йода, холина при ГВ повышена), но учитывайте количество ртути (хотя, я не думаю, что вы жарите каждый день стейки тунца или едите рыбу-меч, такой список можно загуглить).
"КОФЕ?! О май гад! ДА! Можно, возможно! Если есть желание. Потому что влиять на малыша будет только такое количество кофеина, если бы вы выпили 10 чашек (хотя если не спите, то осторожно с подсчетами). PS Шоколад содержит немного" кофеина, так же и чай", — опровергает мифы по поводу этих продуктов во время ГВ врача.
А что с алкоголем?
Если 150 мл вина, то кормление ребенка грудью возможно только через 2-2,5 часа, если меньше (около 50 мл) можно не соблюдать это правило.
"Но, конечно, желательно, не употреблять алкоголь во время ГВ", — отмечает эксперт.
А еще Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.
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