Пивной живот: причины появления и как от него избавиться

Пивной живот — это не медицинская терминология.
Пивной живот – это накопление висцерального жира в животе (в брюшной зоне). Чаще этой проблемой страдают мужчины, однако у женщин он также может быть.
При пивном животе жир распространяется в брюшной полости и окружает там внутренние органы, поэтому в конечном итоге печень, кишечник и даже сердце могут покрываться толстыми слоями жира.
Причины появления пивного живота
Несмотря на стереотипы, пиво не только провоцирует появление пивного живота. Это не зависит от регулярного употребления этого и других видов алкогольных напитков. Причиной является потребление большого количества высококалорийной пищи.
В списке особо опасной пищи: мясные продукты (колбасы, сосиски), фаст-фуд, вредные закуски (чипсы, сухарики), сладости, выпечка, газированные сладкие и несладкие, алкогольные напитки.
Следующие советы помогут вам избавиться от пивного живота
- Принимайте больше клетчатки. В то же время не забывайте пить воду
- Принимать пищу следует медленно
- Употребляйте меньше вредных для здоровья углеводов: сладостей, безалкогольных напитков, пирожных, макарон из белой муки, белого хлеба.
- Ешьте больше здоровой пищи: овощей, салатов, фруктов, орехов и семян, бобовых, цельных зерен
- Не ешьте ничего поздно ночью
- Прекратите перекусывать и соблюдайте основные приемы пищи
- Попробуйте интервальное питание
- Не пейте подслащенные напитки или фруктовые соки
- Воздержитесь от алкоголя, поскольку он содержит много калорий и к тому же разжигает аппетит
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