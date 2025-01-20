Пивной живот: причины появления и как от него избавиться

Пивной живот – это накопление висцерального жира в животе (в брюшной зоне). Чаще этой проблемой страдают мужчины, однако у женщин он также может быть.

При пивном животе жир распространяется в брюшной полости и окружает там внутренние органы, поэтому в конечном итоге печень, кишечник и даже сердце могут покрываться толстыми слоями жира.

Причины появления пивного живота

Несмотря на стереотипы, пиво не только провоцирует появление пивного живота. Это не зависит от регулярного употребления этого и других видов алкогольных напитков. Причиной является потребление большого количества высококалорийной пищи.

В списке особо опасной пищи: мясные продукты (колбасы, сосиски), фаст-фуд, вредные закуски (чипсы, сухарики), сладости, выпечка, газированные сладкие и несладкие, алкогольные напитки.

Следующие советы помогут вам избавиться от пивного живота

Принимайте больше клетчатки. В то же время не забывайте пить воду

Принимать пищу следует медленно

Употребляйте меньше вредных для здоровья углеводов: сладостей, безалкогольных напитков, пирожных, макарон из белой муки, белого хлеба.

Ешьте больше здоровой пищи: овощей, салатов, фруктов, орехов и семян, бобовых, цельных зерен

Не ешьте ничего поздно ночью

Прекратите перекусывать и соблюдайте основные приемы пищи

Попробуйте интервальное питание

Не пейте подслащенные напитки или фруктовые соки

Воздержитесь от алкоголя, поскольку он содержит много калорий и к тому же разжигает аппетит

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