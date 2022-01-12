Плохая гигиена полости рта вызывает опасные заболевания, вплоть до инсульта и депрессии

Новое исследование доказывает, что эта привычка при чистке зубов негативно влияет на ваше самочувствие.
Ученые Бирмингемского университета сообщили о серьезной ошибке, которую следует избегать при чистке зубов.
Пренебрежение здоровьем полости рта может привести к более серьезным проблемам, чем несколько полостей в зубах.
Авторы исследования сообщают, что история заболеваний десен (преимущественно гингивита и пародонтита) связана со значительным увеличением риска развития ряда заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания (инсульт и сердечная недостаточность) и проблемы с психическим здоровьем (тревога, депрессия и серьезное психическое заболевание).
Плохая гигиена полости рта приводит к развитию аутоиммунных заболеваний, таких как артрит и сахарный диабет 1 типа, а также кардиометаболических расстройств, таких как диабет 2 типа и гипертония.
«Плохое здоровье полости рта является очень распространенным явлением, как в Британии, так и во всем мире», – говорит один из авторов исследования доктор Джохт Сингх Чандан из Института прикладных исследований здравоохранения Бирмингемского университета.
Когда ухудшение состояния полости рта прогрессирует, это может привести к значительному снижению качества жизни. Однако до сих пор мало известно о связи плохого здоровья полости рта и многих хронических заболеваний, в частности психического здоровья.
Все знают, что чистка зубов и зубная нить сохранят вашу улыбку, но поддержка здоровья десен также приносит пользу организму в целом и мозгу.
Гингивит встречается довольно часто и симптомы обычно умеренные. Вы можете заметить лишь небольшое припухлость и небольшое кровотечение при чистке зубов или зубной нити. Если подобные симптомы вам знакомы, возможно, стоит переоценить технику и частоту чистки зубов.
исследование
«Мы провели одно из самых больших эпидемиологических исследований такого рода на сегодняшний день, используя данные первичной медицинской помощи Великобритании, чтобы изучить связь между заболеванием пародонта и несколькими хроническими заболеваниями. Мы нашли доказательства того, что заболевание пародонта, похоже, связано с повышенным риском развития этих заболеваний. хронические заболевания», – объясняет доктор Чандан.
Исследователи проанализировали набор данных, охватывающий 64379 пациентов, у всех которых была диагностирована форма пародонтоза (60995 из них имели гингивит, а 3384 болели пародонтит). Этих лиц затем сравнили с еще 251 161 человеком без заболеваний пародонта. У всех рассматриваемых субъектов средний возраст пациентов составлял 44, а 43% изучаемых лиц были мужчинами.
Анализируя данные, авторы исследования выяснили, есть ли у тех, у кого диагностированы проблемы с деснами, больше вероятность развития дополнительных проблем со здоровьем (сердце, психическое здоровье и т.д.) в течение среднего трехлетнего периода.
Как и болезненная зубная боль, результаты почти невозможно игнорировать. Удивительно, но те, у кого в анамнезе были заболевания десен, имели на 37% больше шансов развить плохое психическое здоровье и на 33% чаще страдать аутоиммунным заболеванием. Кроме того, плохое здоровье полости рта было связано с 18% более высоким риском сердечных проблем и на 26% более высоким риском диабета 2 типа.
«[Это исследование] подтверждает важность профилактики, раннего выявления и лечения пародонтита, а также необходимость посещения общественности регулярных осмотров полости рта у стоматолога или стоматолога», — добавляет специалист пародонтолога д-р Деван Райнди из Стоматологическая школа Бирмингемского университета.
Важная часть большой головоломки
Там нет недостатка в уловках и советов, которые якобы помогут вам улучшить свое умственное мировоззрение и сохранить здоровье надолго. Эта работа говорит нам, что уход за нашими зубами и десной может помочь в этом. Уход за полостью рта является важной частью большой головоломки.
«Важным следствием наших выводов является необходимость эффективной коммуникации между стоматологами и другими медицинскими работниками, чтобы обеспечить пациентам эффективный план лечения, ориентированный на здоровье полости рта, так и на общее здоровье, чтобы улучшить общее состояние здоровья и уменьшить риск. будущих заболеваний», – заключает сотрудник. – старший автор исследования, профессор Криш Нирантхаракумар из Института прикладных исследований здравоохранения Бирмингемского университета.