По каким признакам определить температуру, если нет градусника: доступные способы

Как определить температуру без градусника, читайте в материале ТСН.ua

При различных заболеваниях часто важно знать даже не то, какая именно температура, а есть ли она вообще, и выше ли она выше 38 градусов. Именно такая температура характеризует опасное состояние, которое называется лихорадкой, жаром и нуждается в принятии неотложных мер.

Рассказываем о способах узнать о повышенной температуре, если под руками вдруг нет градусника.

Для вероятности результатов важно использовать все способы определения высокой температуры, поскольку по отдельности они могут не дать реальної картины.

Самый известный способ – прикоснитесь ко лбу, при повышенной температуре он становится очень горячим. Не нужно повторять это несколько раз подряд, каждые 10 минут. Используйте тыльную сторону ладони, где кожа более чувствительна к температуре. Метод не всегда работает, потому что если рука перед этим замерзла, лоб может показаться очень горячим, а если рука теплая — можно и не заметить высокой температуры.

Чтобы убедиться, прикоснитесь тыльной стороной ладони к груди или спине. Если тело горячее, скорей всего лихорадка есть.

Обратите внимание на цвет лица. Покрасневшие щеки, лицо, шея в состоянии, когда больной находится в покое, является еще одним признаком повышения температуры.

Измерьте пульс. Нормальным для детей от 10 лет и взрослых считается пульс от 60 до 100 ударов в минуту.

Повышенная температура обычно сопровождается и другими симптомами.

Учащенным дыханием. Прислушивайтесь и старайтесь сосчитать частоту дыхания. В норме количество вдохов у взрослого человека составляет 15-20 раз в минуту, у детей – 20-25 вдохов.

О повышенной температуре говорит усиленная жажда. Если человек жалуется на пересыхание во рту, ему постоянно хочется пить, это свидетельствует о температуре, при которой организм теряет большое количество влаги.

Насторожить должны озноб и головные боли. Несмотря на нормальную температуру в помещении, человек при повышенной температуре может сильно трястись от холода. Сильные головные боли также часто свидетельствуют о лихорадке.

При некоторых заболеваниях высокая температура может сопровождаться и сильным потоотделением, тошнотой в разной степени.

Если температура не сбивается с помощью жаропонижающих средств, несколько дней нужно обращаться за консультацией врача.

При определенных симптомах, даже если нет высокой температуры требуется немедленный осмотр врача.

Нужно вызвать скорую помощь:

Когда человек не может повернуть или наклонить голову.

При сбивчивом сознании.

Если наблюдаются резкие изменения в эмоциональном состоянии, как то чрезвычайная тревожность или раздражительность

Если на теле возникли высыпания любого типа, быстро распространяются.

Когда свет вызывает боль в глазах.

При обезвоживании, которое можно определить по темному цвету мочи, впалым глазам.

При судорогах нужно немедленно обращаться за помощью.

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