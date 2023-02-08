По каким признакам определить температуру, если нет градусника: доступные способы

Как определить температуру без градусника, читайте в материале ТСН.ua
При различных заболеваниях часто важно знать даже не то, какая именно температура, а есть ли она вообще, и выше ли она выше 38 градусов. Именно такая температура характеризует опасное состояние, которое называется лихорадкой, жаром и нуждается в принятии неотложных мер.
Рассказываем о способах узнать о повышенной температуре, если под руками вдруг нет градусника.
Для вероятности результатов важно использовать все способы определения высокой температуры, поскольку по отдельности они могут не дать реальної картины.
- Самый известный способ – прикоснитесь ко лбу, при повышенной температуре он становится очень горячим. Не нужно повторять это несколько раз подряд, каждые 10 минут. Используйте тыльную сторону ладони, где кожа более чувствительна к температуре. Метод не всегда работает, потому что если рука перед этим замерзла, лоб может показаться очень горячим, а если рука теплая — можно и не заметить высокой температуры.
- Чтобы убедиться, прикоснитесь тыльной стороной ладони к груди или спине. Если тело горячее, скорей всего лихорадка есть.
- Обратите внимание на цвет лица. Покрасневшие щеки, лицо, шея в состоянии, когда больной находится в покое, является еще одним признаком повышения температуры.
- Измерьте пульс. Нормальным для детей от 10 лет и взрослых считается пульс от 60 до 100 ударов в минуту.
Повышенная температура обычно сопровождается и другими симптомами.
- Учащенным дыханием. Прислушивайтесь и старайтесь сосчитать частоту дыхания. В норме количество вдохов у взрослого человека составляет 15-20 раз в минуту, у детей – 20-25 вдохов.
- О повышенной температуре говорит усиленная жажда. Если человек жалуется на пересыхание во рту, ему постоянно хочется пить, это свидетельствует о температуре, при которой организм теряет большое количество влаги.
- Насторожить должны озноб и головные боли. Несмотря на нормальную температуру в помещении, человек при повышенной температуре может сильно трястись от холода. Сильные головные боли также часто свидетельствуют о лихорадке.
- При некоторых заболеваниях высокая температура может сопровождаться и сильным потоотделением, тошнотой в разной степени.
Если температура не сбивается с помощью жаропонижающих средств, несколько дней нужно обращаться за консультацией врача.
При определенных симптомах, даже если нет высокой температуры требуется немедленный осмотр врача.
Нужно вызвать скорую помощь:
- Когда человек не может повернуть или наклонить голову.
- При сбивчивом сознании.
- Если наблюдаются резкие изменения в эмоциональном состоянии, как то чрезвычайная тревожность или раздражительность
- Если на теле возникли высыпания любого типа, быстро распространяются.
- Когда свет вызывает боль в глазах.
- При обезвоживании, которое можно определить по темному цвету мочи, впалым глазам.
- При судорогах нужно немедленно обращаться за помощью.
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