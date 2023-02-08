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По каким признакам определить температуру, если нет градусника: доступные способы

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Время на прочтение
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По каким признакам определить температуру, если нет градусника: доступные способы

Как определить температуру без градусника

Как определить температуру без градусника, читайте в материале ТСН.ua

При различных заболеваниях часто важно знать даже не то, какая именно температура, а есть ли она вообще, и выше ли она выше 38 градусов. Именно такая температура характеризует опасное состояние, которое называется лихорадкой, жаром и нуждается в принятии неотложных мер.

Рассказываем о способах узнать о повышенной температуре, если под руками вдруг нет градусника.

Для вероятности результатов важно использовать все способы определения высокой температуры, поскольку по отдельности они могут не дать реальної картины.

  • Самый известный способ – прикоснитесь ко лбу, при повышенной температуре он становится очень горячим. Не нужно повторять это несколько раз подряд, каждые 10 минут. Используйте тыльную сторону ладони, где кожа более чувствительна к температуре. Метод не всегда работает, потому что если рука перед этим замерзла, лоб может показаться очень горячим, а если рука теплая — можно и не заметить высокой температуры.
  • Чтобы убедиться, прикоснитесь тыльной стороной ладони к груди или спине. Если тело горячее, скорей всего лихорадка есть.
  • Обратите внимание на цвет лица. Покрасневшие щеки, лицо, шея в состоянии, когда больной находится в покое, является еще одним признаком повышения температуры.
  • Измерьте пульс. Нормальным для детей от 10 лет и взрослых считается пульс от 60 до 100 ударов в минуту.

Повышенная температура обычно сопровождается и другими симптомами.

  • Учащенным дыханием. Прислушивайтесь и старайтесь сосчитать частоту дыхания. В норме количество вдохов у взрослого человека составляет 15-20 раз в минуту, у детей – 20-25 вдохов.
  • О повышенной температуре говорит усиленная жажда. Если человек жалуется на пересыхание во рту, ему постоянно хочется пить, это свидетельствует о температуре, при которой организм теряет большое количество влаги.
  • Насторожить должны озноб и головные боли. Несмотря на нормальную температуру в помещении, человек при повышенной температуре может сильно трястись от холода. Сильные головные боли также часто свидетельствуют о лихорадке.
  • При некоторых заболеваниях высокая температура может сопровождаться и сильным потоотделением, тошнотой в разной степени.

Если температура не сбивается с помощью жаропонижающих средств, несколько дней нужно обращаться за консультацией врача.

При определенных симптомах, даже если нет высокой температуры требуется немедленный осмотр врача.

Нужно вызвать скорую помощь:

  • Когда человек не может повернуть или наклонить голову.
  • При сбивчивом сознании.
  • Если наблюдаются резкие изменения в эмоциональном состоянии, как то чрезвычайная тревожность или раздражительность
  • Если на теле возникли высыпания любого типа, быстро распространяются.
  • Когда свет вызывает боль в глазах.
  • При обезвоживании, которое можно определить по темному цвету мочи, впалым глазам.
  • При судорогах нужно немедленно обращаться за помощью.

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Дата публикации
Просмотры
526
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