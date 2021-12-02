Побочные эффекты употребления апельсинового сока, согласно научным данным

Так ли полезен стакан апельсинового сока? Следует ли пить его на завтрак?

Витамин С действительно укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье кожи, но его ежедневное употребление может нанести вред организму.

Апельсиновый сок все еще считают полезнее других сладких напитков, потому что он изготовлен из фруктов, но претензии к нему все же остаются. Хотя сахар в 100% фруктовых соках является натуральным, а не добавленным, как в подслащенных сахаром напитках, организм все равно реагирует на него так же. Кроме того, апельсиновый сок часто содержит такое же количество сахара и калорий.

Этот напиток, безусловно, является хорошим источником некоторых необходимых питательных веществ. Один стакан апельсинового сока – это 80-100% суточной нормы витамина С (в зависимости от производителя напитка),

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Стакан апельсинового сока содержит : 10% калия, 15% тиамина и 15% фолиевой кислоты с полифенолами и другими фитохимическими веществами, однако он известен и не очень полезные качества, например 24 грамма сахара.

Ученые пришли к выводу, что хотя фруктовые соки не так вредны, как сладкие напитки, они, безусловно, не так и полезны, как целые фрукты.

Благодаря концентрации полезных микроэлементов, соки имеют определенные преимущества, но побочные эффекты от их употребления также присутствуют. О них – ниже.

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Вы наберете вес

Согласно исследованию JAMA, апельсиновый сок без насыщенных и замедляющих пищеварения питательных веществ, таких как клетчатка, здоровые жиры или белок, может вызвать повышение и сбой уровня сахара в крови, что может привести к увеличению веса так же, как и газировка.

Исследование Nutrition & Diabetes показало, что употребление апельсинового сока трижды в день между приемами пищи увеличивает количество жира в организме и снижает чувствительность к инсулину всего за четыре недели. Если вы действительно хотите пить апельсиновый сок, по крайней мере делайте это во время еды, чтобы другие продукты могли помочь замедлить переваривание сахара.

Другое исследование, продолжавшееся четыре года, показало, что увеличение потребления фруктового сока связано с увеличением веса на 400 г. А те, кто ел апельсины, уменьшили вес на 500 г в год.

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Вы рискуете получить диабет 2 типа

Результаты исследования BMJ в 2013 году с участием более 180 тыс. участников, которое проводилось в течение 24 лет, показали, что ежедневное употребление порции фруктового сока ежедневно связано с повышением риска развития диабета на 21%, в то время как большее количество цельных фруктов потребления было значительно. связано с на 23% низшим риском диабета 2 типа.

Дело в том, что процессы отжима сока приводят к снижению содержания полезных фитохимических веществ и пищевых волокон. Кроме того, соковая жидкость усваивается быстрее и приводит к более резким изменениям после употребления в пищу уровня сахара в крови и инсулина, чем твердые целые фрукты.

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Вы можете защитить свой мозг

В неврологическом исследовании 2019 года исследователи предположили, что высокое содержание антиоксидантов и биологически активных веществ (включая витамины, минералы и полифенолы) в примерно 100% фруктовых соках оказывает положительное влияние на функции мозга.

Снизить АД

Исследование в American Journal of Clinical Nutrition доказало, что после употребления двух стаканов апельсинового сока ежедневно в течение месяца кровяное давление мужчин с лишним весом снижалось. Исследователи считают, что преимущества могут быть связаны с гесперидином – основным полифенолом в апельсиновом соке, который, как было показано, действует в противовоспалительной и антиатерогенной роли.

Поддержка здоровья сердца

Когортное исследование показало, что участники, выпивавшие более половины стакана апельсинового сока в день в течение 20 лет, меньше жаловались на гипертонию — предвестника сердечно-сосудистых заболеваний.

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