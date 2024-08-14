Почему арбуз и дыню нельзя совмещать с алкоголем: запомните раз и навсегда

Знали ли вы, что водку ни в коем случае нельзя пить вместе с арбузом или дыней?

По словам экспертов, это может угрожать серьезными последствиями. Почему дыня и арбуз совсем не подходят как закуски к алкогольным напиткам? Чем еще не следует закусывать алкоголь?

Как известно, арбуз и дыня содержат большое количество сахара. На 100 г мякоти может быть около 10 г сахара, зависимо от сорта.

Когда арбуз или дыня попадают в организм вместе с крепким алкоголем, то первыми начинают перевариваться именно фрукты. А алкоголь "лежит" в желудке мертвым грузом. В результате все выпитое попадает в кровь, долго воздействует на организм и, как следствие, перегружает печень.

Чем еще не следует закусывать алкоголь

Врачи в этом вопросе единодушны — к вечеринке и в перерывах между порциями алкоголя обязательно нужно что-то есть. Иначе вас ждет сильное опьянение, а к утру плохое самочувствие. Однако оказывается много закусок, которые мы потребляем с алкоголем, совсем не подходят для этого.

Слишком пряная и соленая пища

Чипсы, сухарики, картофель фри, бургеры, острые крылышки, пицца, овощи и маринованные грибы, жареные ребрышки – это совсем не то, что нужно есть во время празднования. Дело в том, что из-за избытка соли нашему организму захочется пить, а если под рукой будет только алкоголь, плохое самочувствие на утро вам обеспечено.

Сладкие десерты

Конечно, кусочек шоколада к коньяку – это совсем другое. Речь идет о десертах в больших количествах. Вдвое опасны десерты на основе массного крема, так как происходит двойная нагрузка на печень и пищеварительную систему. К тому же увеличивается риск отравиться, если вдруг начинка будет не первой свежести. Алкоголь и патогенные бактерии – это серьезная интоксикация организма.

Сладкие фрукты

Далеко не все фрукты смешиваются с алкоголем. Как мы уже говорили, дыню и арбуз нельзя употреблять с такими напитками. А еще следует забыть о бананах и клубнике. Утром вас ждет проблема с животом из-за активного брожения продуктов распада спирта.

Зеленые салаты

Они содержат минимум калорий и жиров, поэтому быстро перевариваются организмом. Закусывать спиртные напитки легким салатом – это то же, что пить на голодный желудок. Вас ждет быстрое опьянение и головная боль утром.

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