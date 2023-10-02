Почему бег может навредить здоровью: реабилитолог объясняет, как нужно правильно бегать

Советы эксперта: как нужно бегать, чтобы не навредить здоровью и что делать, чтобы не травмироваться.

Для большинства из нас физическая активность, в частности бег, ассоциируется со здоровьем и отличной формой тела. Но если заниматься таким активным видом спора без специальной подготовки, можно очень навредить своему здоровью. Массажист-реабилитолог Владимир Ткаченко дал разъяснения о том, как подготовиться к бегу, чтобы иметь отличную форму и не приобрести проблемы для здоровья.

Почему бег так популярен

Люди всего мира любят этот вид спорта с кардио-нагрузкой. Поэтому многие спортсмены начинают и заканчивают свой день тренировками по бегу. Кто-то бегает по улице, кто-то в спортзале.

Однако, отмечает врач-реабилитолог, польза и вред бега почти одинаковы. Нужно понимать, что такой вид спорта подходит не каждому по состоянию здоровья или возрасту. Например, людям, которым уже под 60 лет не стоит заниматься таким видом спорта, потому что это может привести к проблемам с опорно-двигательной или сердечно-сосудистой системой.

Почему бег может быть вредным для здоровья

Владимир, в прошлом профессиональный легкоатлет, рекомендует заниматься ходьбой, которая по сравнению с бегом при минимальной компрессии будет приносить больше пользы. Ходьба способствует укреплению суставов, межпозвоночных дисков, полезна для сердечно-сосудистой и лимфатической системы, налаживает оптимальную работу всех тканей и внутренних органов нашего тела.

А бег, напротив, может быть достаточно травматичным. Из-за большой нагрузки на суставы и межпозвонковые диски может быть даже опасно для здоровья.

Как правильно бегать, чтобы не навредить здоровью

Бег очень полезный вид спорта, но для этого требуется правильная подготовка. Поскольку большая нагрузка на суставы может оказать негативное влияние на хрящи. Эксперт отмечает, что нужно, чтобы выделялась синовиальная жидкость, питающая суставы. Этому будет способствовать предварительная поэтапная подготовка.

Перед тем, как начать заниматься таким видом спорта, необходимо подготовиться к этому. Сначала нужно снять спазмы, для этого помогут массажи. В противном случае сустав может быть зажат спазмами, и не будет выделять достаточного количества синовиальной жидкости, которая позволяет ему восстанавливаться. Кроме того, также нужно хотя бы два раза в неделю заниматься ходьбой, рекомендует Владимир.

Без столь предварительной подготовки компрессия на суставы будет слишком сильной, поэтому могут появиться нежелательные последствия для вашего здоровья.

Что нужно делать, чтобы не травмироваться во время бега

Не стоит бегать на стадионе по кругу, потому что так можно упасть, нужно выбрать парк или лесистую местность.

Нужно использовать для бега правильную обувь. Эксперт советует пройти компьютерную диагностику стопы и вместе со специалистом выбрать для себя удобную пару обуви с хорошей амортизацией.

После занятий бегом необходимо делать восстановительные упражнения – массаж и растяжку.

По словам Владимира Ткаченко, такой комплексный подход поможет извлечь максимальную пользу от бега для здоровья и тела. Также обезопасит от риска травм и вреда для здоровья.

Читайте также:

Врачи посоветовали людям после 60 забыть об этих продуктах и привычках: что нужно есть в таком возрасте

10 суперпродуктов, которые мужчины должны есть каждый день

8 ошибок в рационе, мешающих похудеть