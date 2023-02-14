Почему болит живот после молока – что такое непереносимость лактозы

Что такое непереносимость лактозы, каковы ее симптомы, читайте в материале ТСН.ua

Что такое непереносимость лактозы

Что такое лактаза? Это специфический фермент, который вырабатывает поджелудочная железа, из которой он попадает в тонкую кишку. Когда поступает пища, поджелудочная выделяет необходимые для расщепления пищи ферменты. Фермент лактазы предназначен именно для расщепления содержащихся в них молочных продуктов и лактозы.

Непереносимость лактозы – это нарушение способности организма переваривать лактозу, сахар, содержащийся в молоке, сливках, йогурте, сметане, других молочных продуктах.

Каковы типы лактозной непереносимости

Врожденная лактозная недостаточность или врожденная алактазия – это заболевание при котором младенцы не могут употреблять грудное молоко или молочные смеси, потому что их организм не может расщеплять латозу, которую содержат эти продукты.

Следствием такой формы непереносимости является тяжелая диарея, у ребенка, который имеет такой диагноз, если продолжать давать обычное молоко или смесь, может произойти сильное обезвоживание, он потеряет вес. Врожденная недостаточность лактозы у детей грудного возраста является достаточно редким заболеванием.

Чаще встречается частичная недостаточность молочных продуктов. Такая болезнь встречается у взрослых и связана со снижением выработки лактазы, которая возникает уже после детства, так называемая "не персистенция лактазы". Именно у таких людей при употреблении молочных продуктов, содержащих лактозу, могут болеть живот, они могут ощущать вздутие живота, метеоризм, тошноту, диарею. Эти симптомы начинаются за 30 минут до 2 часов после употребления молочных продуктов.

Многие люди с частичной непереносимостью лактозы могут потреблять некоторые виды молочных продуктов без побочных симптомов. Зачастую такие люди плохо или вообще не переваривают свежее молоко, но могут беспрепятственно есть, например, йогурт. А все потому, что в таком молочном продукте как йогурт процессы брожения и расщепляют большую часть лактозы в молоке.

Симптомы и анализы на непереносимость лактозы

Если вы заметили, что после употребления молочных продуктов у вас болит живот, метеоризм, вздутие живота, бурчание в животе, диарея, можно заподозрить недостаточность лактозы. Обратитесь врачу и сдать соответствующие анализы – тесты. Анализ делается не из крови, а соскобом щеточкой из слизистой щеки.

Генетический анализ покажет либо у вас полная непереносимость лактозы, либо риск развития вторичной лактазной недостаточности, либо хорошая переносимость лактозы.

Недостаточность лактозы может сопровождаться проблемами на коже. Это кожная сыпь, чрезмерная сухость, атопический дерматит, но такие же реакции могут быть и следствием аллергии на молочные продукты.

Что делать в случае непереносимости лактозы

Как отмечают специалисты, дефицит лактазы может быть у недоношенных детей из-за неразвитости ЖКХ и со временем он проходит.

Недостаточность лактазы так называемого взрослого типа – это когда у человека после определенного возраста снижается активность фермента, начиная со школьного возраста, практически это стало нормой, - отмечает врач Мария Дюжева.

Помочь при непереносимости лактозы помогут специальные таблетки или капельки с ферментом лактазы. Они снижают выраженность симптомов у людей с недостаточностью фермента.

Обычно при лактазной недостаточности не возникает проблем с приемом лекарств, содержащих лактозу, но в некоторых случаях это все же следует учитывать. Иногда можно принимать лекарство, содержащее лактозу вместе с ферментом лактазы.

Кроме того, у человека много различных адаптивных механизмов, которые помогают усваивать лактозу даже в условиях дефицита необходимого фермента. Хотя примерно половина взрослых людей страдают дефицитом лактазы, но далеко не все об этом знают. А все потому, что бифидобактерии в их кишечнике сами ферментируют лактозу, и никаких симптомов не возникает.

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