Почему чешется голова: основные причины и как этому помочь

Почему чешется голова

Зуд кожи головы — одна из самых распространенных жалоб, с которой пациенты обращаются к специалистам. Этот симптом может являться как следствием неправильной гигиены, так и сигналом о серьезных дерматологических проблемах.

Эксперты рассказали о ключевых факторах, вызывающих дискомфорт и как с ними бороться.

Почему чешется голова: ошибки в выборе косметики и гигиене

Чаще всего причина зуда кроется в несоответствии шампуня типа кожи головы — в последнее время наблюдается чрезмерное увлечение безсульфатными средствами.

Безсульфатные шампуни разработаны исключительно для чувствительной, склонной к аллергии или атопической коже. Если же у человека жирная кожа или активно использует стайлинг и лечебные лосьоны, такие шампуни не смогут качественно вымыть себум. Это приводит к закупорке фолликулов, воспалению и появлению перхоти.

Использование скрабов или шампуней глубокой очистки на сухой коже разрушает защитный гидролипидный барьер, что приводит к обезвоживанию и раздражению.

Неправильная техника и частота мытья головы

Важное значение имеет не только то, чем мыть голову, но как это делать. Чтобы обеспечить надлежащий уход за кожей головы, следует соблюдать несколько важных правил во время каждого мытья.

Прежде всего, необходимо контролировать температуру воды, поскольку она должна быть приятно теплой, а не горячей, чтобы не спровоцировать раздражение или чрезмерное выделение себума.

Во время процесса кожу следует массировать чрезвычайно осторожно, используя для этого только подушечки пальцев, ведь это позволяет избежать травмирования эпидермиса ногтями.

Особое внимание специалисты советуют уделять так называемым себорейным зонам, а именно вискам и затылку, поскольку там чаще всего накапливаются загрязнения, особенно после интенсивных физических нагрузок.

Дерматологические заболевания и стресс

Когда правила гигиены соблюдены, но дискомфорт не исчезает, причину следует искать среди медицинских патологий. Специалисты выделяют целый ряд дерматологических заболеваний, которые проявляются из-за раздражения и изменения состояния кожного покрова.

Одной из самых частых причин является себорейный дерматит, при котором кожа становится сухой, возникает ощущение стянутости, а на одежде появляются заметные светлые чешуйки. В таких случаях трихологи обычно рекомендуют регулярное использование специальных шампуней против перхоти и лечебных средств по уходу. Сходные симптомы имеет и псориаз, которым страдает около половины пациентов с этим диагнозом. Он проявляется красноватыми пятнами, серебристо-белыми чешуйками и бляшками, при этом интенсивность зуда может варьироваться от едва заметной до очень сильной.

Атопический дерматит также часто поражает волосистую часть головы, вызывая красноту и шелушение, а пациенты нередко описывают свои ощущения как сильное жжение. Подобные визуальные проявления имеет и стригущий лишай — грибковая инфекция, приводящая к появлению красных сыпей и даже образованию участков без волос. Кроме того, на коже могут появляться красные зудящие бугорки, характерные для крапивницы. Обычно они исчезают в течение нескольких часов, однако, если такое состояние длится более шести недель, его классифицируют как хроническую форму.

Отдельную группу причин составляют паразитарные поражения. Например, наиболее распространенным симптомом вшей является самое невыносимое желание чесать голову, сопровождающееся неприятным запахом и появлением кровяных корочек. Менее заметной, но не менее агрессивной является чесотка, вызванная микроскопическими клещами, живущими в эпидермисе. Чаще это заболевание встречается у детей и сопровождается чрезвычайно интенсивным дискомфортом.

Иногда сильный зуд возникает без видимых сыпей или реакций, что может свидетельствовать о проблемах с нервной системой. Нейропатия, вызванная повреждением или болезнью нервов, часто становится причиной таких ощущений. Также не следует исключать влияние стресса, психических или соматических состояний. Во всяком случае, появление дискомфорта является сигналом для немедленного обращения к врачу, чтобы вовремя приступить к правильному лечению.