Почему дети могут проявлять жестокость и как это исправить: полезные советы

Исследования показывают, что дети часто издеваются, чтобы сохранить контроль над своими эмоциями, а не из-за преступных намерений.

Дети в процессе взросления могут не отдавать себе отчет, что такое "хорошо" и "плохо", и иногда проявлять жестокость. Важно вовремя вмешаться, чтобы научить их не травить и не унижать сверстников, используя правильные методы воспитания.

Об этом пишет издание Forbes.

Издевательство или буллинг является серьезной проблемой, влияющей на детей во всем мире. Если ребенок проявляет склонность к травле, родителям трудно понять, как действовать, чтобы не вырастить агрессивную личность, постоянно унижающую окружающих и нарушающую общественный порядок. Важно вовремя принять меры, чтобы направить ребенка на верный путь.

Исследования свидетельствуют, что дети часто прибегают к издевательствам как защитному механизму, а не из-за преступных намерений, объясняет психолог Марк Треверс. Научная работа, проведенная в 2018 году и опубликованная в Journal of Child and Family Studies, обнаружила, что причиной буллинга может быть необходимость сохранить контроль и защитить самооценку, а не желание нанести ущерб. Психолог отмечает, что раннее вмешательство является ключом к решению проблемы такого поведения.

Семейная динамика имеет решающее значение при формировании поведения детей. Авторитарный стиль воспитания может способствовать развитию склонности к буллингу, поэтому родителям следует пересмотреть свое поведение дома и оценить, создают ли они обстановку, поощряющую безразличие или нереалистичные ожидания. Обеспечение безопасного пространства для выражения эмоций может снизить потребность детей в издевательствах как способе выражения тревоги или разочарования.

Психолог Марк Треверс считает, что эффективный подход к борьбе со издевательствами заключается в поощрении "силы добра" из-за эмпатии и инклюзивности. Он подчеркивает, что воспитание детей к помощи другим – через общественную работу, групповые мероприятия или поддержку – помогает им осознать, что настоящая сила заключается в доброте, а не в доминировании. Это смещение акцента позволяет детям находить подтверждение в положительных социальных взаимодействиях, а не в агрессивном поведении.

Родители могут способствовать развитию у детей длительной радости в здоровых занятиях вместо временного удовольствия от травли. Исследования показали, что травля может давать быстротечное чувство удовольствия. Тем не менее, поощрение увлечений и достижений помогают детям формировать чувство собственного достоинства и здоровые социальные связи.

Важно поддерживать открытое общение на дому. Создание комфортной атмосферы для выражения эмоций может предотвратить перерастание неуверенности в агрессию. Заботливая и доверительная обстановка снижает уровень издевательств и способствует эмоциональному благополучию. Родители, демонстрируя доброту и сострадание, могут влиять на детей, направляя их к здоровым отношениям.

Напомним, Министерство образования запустило сервис для сообщений о случаях буллинга в школах.

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