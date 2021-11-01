Почему диетологи добавили бананы в список полезных для кишечника продуктов.

Почему диетологи добавили бананы в список полезных для кишечника продуктов.

Бананы назвали универсальными фруктами, которые станут отличным дополнением к вашему рациону.

Если вы все еще не уверены в пользе бананов (речь о содержании в них сахара, фактическом уровне калия и т.п.), окончательный вердикт вынесло новое исследование.

Австралийские диетологи подчеркнули одно преимущество бананов, о котором вы наверняка не знали.

Для анализа только что опубликованного исследования в Журнале гастроэнтерологии и гепатологии семь медицинских и университетских исследователей из Мельбурна сотрудничали в области гастроэнтерологии и диетологии.

Фото: Facebook

Они определили роль диеты и микробиомы кишечника в гастроэнтерологических заболеваниях, таких как болезнь Крона, целиакия, синдром раздраженного кишечника и другие.

Один из самых трудных моментов, на который указывают медики, состоит в следующем: факторы питания в раннем возрасте в значительной степени определяют риск заболеваний в будущем.

Например, употребление переработанных пищевых продуктов в детстве или в подростковом возрасте может увеличить риск дальнейшего развития воспалительного заболевания кишечника или колоректального рака, который, как считается, опосредован модуляцией микробиоты кишечника.

Исследователи подтверждают результаты исследований, согласно которым диеты с высоким содержанием животных жиров, алкоголя, обработанных пищевых продуктов и сладких напитков связаны с более высокими показателями колоректального рака и расстройств, вызывающих воспаление в кишечнике и других частях пищеварительной системы.

Почему бананы полезны для здоровья кишечника.

Банан – это пребиотический продукт, который снабжает организм клетчаткой и стойким крахмалом для производства бутирата — масляной кислоты — питательного вещества, которое производят бактерии кишечника. Она поддерживает здоровье пищеварительной системы и помогает предотвратить заболевания. Масляная кислота — одна из причин симбиоза между бактериями и человеком.

Почему это важно? Healthline объясняет, что бутират является одной из трех основных жирных кислот в кишечнике. Согласно исследованиям, нормальный уровень этой жирной кислоты связан с уменьшением дискомфорта у людей с синдромом раздраженного кишечника.

В исследовании 2016 года бутират также связали со снижением риска развития рака толстой кишки.

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