Почему диетологи не советуют людям старше 65 лет грейпфрут: нежелательные продукты для пожилых

Что не стоит есть после 65 лет

Почему людям старше 65 лет стоит пересмотреть свой рацион

С возрастом изменяется не только образ жизни, но и потребности организма. Если ранее активные тренировки были нормой, то после 65 лет физические нагрузки могут стать более умеренными, а контроль артериального давления и прием специальных добавок обязательной частью повседневной жизни. Помимо физических нагрузок в таком возрасте следует адаптировать к возрастным изменениям и рацион своего питания.

"С возрастом организм изменяет метаболизм, а поддержка мышечной массы, регуляция уровня сахара в крови и борьба с воспалением становятся важнее, чем просто уменьшение калорий. Продуманный выбор диеты может помочь сохранить силу, энергию и общее здоровье", — рассказывает диетолог Мелани Мерфи-Рихтер, RDN. Некоторых продуктов для здоровья в таком возрасте следует избегать

Вот эти виды продуктов, которых врачи рекомендуют избегать после 65 лет.

Обработанные продукты

В первую очередь специалисты рекомендуют пожилым людям уменьшить потребление ультраобработанных продуктов, таких как сладкие хлопья, фабричное печенье, полуфабрикаты и сладкие газированные напитки. По словам доктора Федерики Амати, такие продукты имеют низкое содержание клетчатки и содержат большое количество сахара и вредных жиров. "Эта нездоровая пища способствует воспалению, метаболическим расстройствам и проблемам с кишечником", — объясняет она. Особенно это опасно для людей постарше, поскольку у них естественно повышается уровень воспаления и риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений.

Переработанное мясо – такие продукты, как колбасы, сосиски и мясные деликатесы – также несут риск для здоровья. "Эти изделия содержат нитраты, которые могут повышать риск сердечных заболеваний и гипертонии", – отмечает бариатрический хирург Элиас Ортис.

Грейпфрут

Для людей старше 65 лет употребление грейпфрутов может быть опасным из-за взаимодействия с определенными лекарственными препаратами. Этот фрукт содержит соединения, влияющие на фермент CYP3A4 в желудочно-кишечном тракте, отвечающий за метаболизм многих лекарств. В результате уровень некоторых медикаментов в крови может повышаться до опасных значений, увеличивая риск побочных эффектов.

Лекарство, с которым грейпфрут может взаимодействовать:

Статины (препараты для понижения холестерина). Повышение их концентрации может привести к мышечным болям и повреждению печени.

Антигистаминные средства (противоаллергические препараты) – возможно усиление седативного эффекта или других нежелательных реакций.

Антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь) – повышенный риск кровотечений из-за увеличения концентрации лекарства в крови.

Препараты для лечения артериальной гипертензии (высокого давления) – возможно чрезмерное снижение давления, которое может быть опасным.

Лекарство от беспокойства и тревожности: грейпфрут может влиять на их эффективность и безопасность.

Важно отметить, что отрицательные последствия могут возникать даже при небольшом количестве употребленного грейпфрута или его сока. Поэтому люди, принимающие определенные лекарства, должны быть особенно осторожны с грейпфрутом. "Например, грейпфрут не следует употреблять тем, кто принимает статины для снижения холестерина, разжижающие кровь антикоагулянты и некоторые антигистаминные препараты", — объясняет врач-диетолог Конни Элик. Этот фрукт может повышать уровень определенных лекарств в крови, что потенциально чревато опасными побочными эффектами, в частности повышенным риском кровотечений.

Жареные блюда

Независимо от возраста, чрезмерное потребление жареной пищи негативно влияет на здоровье, но после 65 лет ее вред становится еще более ощутимым. "Жареные во фритюре продукты содержат трансжиры и избыток калорий, что способствует набору веса, повышению уровня холестерина и воспалительным процессам", — отмечает врач Дженнифер Хабаши. С возрастом метаболизм замедляется, и частое употребление такой пищи может способствовать развитию диабета, сердечных заболеваний и проблем с суставами.

Консервированные супы

Консервированные супы и другие фабричные продукты часто содержат избыточное количество натрия, что отрицательно сказывается на здоровье сердца. "Многие консервированные супы содержат слишком много соли и консервантов, что может повлечь задержку жидкости и повышение артериального давления", — объясняет кардиолог Мишель Рутенштейн. Пожилые люди особенно уязвимы к избытку натрия, так как их почки менее эффективно выводят из организма, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с почками.

Рафинированные углеводы

Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, белый рис, обычные макароны и выпечка, имеют высокий гликемический индекс. Они быстро повышают уровень сахара в крови, что может способствовать развитию диабета. "С возрастом чувствительность к инсулину снижается, что повышает риск диабета и когнитивных нарушений", — отмечает Дженнифер Хабаши.

Вместо рафинированных углеводов диетологи советуют включать в рацион цельнозерновые продукты, такие как киноа, коричневый рис и цельнозерновой хлеб.

Непастеризованные молочные продукты

После 65 лет потребление непастеризованного молока и сыров может вызвать проблемы со здоровьем. Многие пожилые люди испытывают снижение выработки лактазы — фермента, необходимого для переваривания лактозы. "Для тех, кто подмечает дискомфорт в пищеварении, лучше переносятся ферментированные молочные продукты или растительные источники кальция", — отмечает Мелани Мерфи-Рихтер.

Непастеризованные продукты повышают риск пищевого отравления. "С возрастом наша иммунная система становится более уязвимой к пищевым заболеваниям", — добавляет Конни Элик. Вместо сырого молока лучше выбирать пастеризованные продукты, а сырые яйца и морепродукты тщательно термически обрабатывать.

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