Почему для здоровья кишечника диетологи советуют перед сном пить золотое молоко: польза напитка

Золотое молоко

Здоровье кишечника давно вышло за пределы разговоров о простом пищеварении. Современная медицина связывает состояние микробиома с иммунитетом, психоэмоциональным фоном, контролем веса и даже когнитивными функциями.

Поэтому потребители всячески пытаются позаботиться о здоровье кишечника, в погоне за здоровым пищеварением потребители часто выбирают популярные пробиотические продукты — от комбучи до кефира.

Однако нутрициологи обращают внимание на альтернативный теплый напиток без кофеина, способный не только обеспечить существенную поддержку пищеварительной системе, но и успокоить нервную систему перед сном. Речь идет о золотом молоке — традиционной смеси на основе растительного или классического молока и комплексе пряностей.

По словам экспертов по диетологии, этот напиток является идеальным завершением дня. Он помогает организму плавно перейти в парасимпатическое состояние, которое специалисты называют режимом «отдыха и пищеварения». Это создает оптимальные условия для ночного восстановления слизистой кишечника.

Что такое золотое молоко

Золотое молоко — это традиционный успокаивающий напиток без кофеина, который производится на основе теплого растительного или классического коровьего молока с добавлением комплекса согревающих специй. Своим ярким золотистым оттенком и главными полезными свойствами этот кремовый напиток благодаря куркуме , которая является его основным ингредиентом.

Три главных фактора пользы золотого молока для пищеварения с точки зрения нутрициологии

Воздействие золотого молока на организм обусловлено синергетическим эффектом его компонентов, каждый из которых выполняет четкую функцию в поддержании желудочно-кишечного тракта.

Процесс оздоровления начинается с угнетения воспалительных процессов в пищеварительной системе. Яркий желтый цвет напитка обеспечивает куркума, главное активное соединение которой — куркумин — обладает мощными противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что она надежно защищает слизистую кишечника и снижает риски развития хронических патологий, в частности воспалительных заболеваний кишечника. Для максимального усвоения куркумина к напитку обязательно добавляют черный перец, содержащий пиперин, что повышает биодоступность главной специи в несколько раз.

Следующим важным действием напитка является активная стимуляция моторики желудка и кишечника. Имбирь, также входящий в состав, содержит активные вещества гингерол и шогаол. Они естественно стимулируют синтез пищеварительных ферментов и улучшают перистальтику, существенно ускоряя естественное прохождение пищи через желудочно-кишечный тракт и быстро избавляя от неприятного ощущения тяжести после ужина.

Эффективное завершение пищеварительного процесса обеспечивает профилактика застойных явлений в самом кишечнике. Поддержание качественного водного баланса в вечернее время является критически важным для нормального очищения организма, поэтому жидкая основа напитка дает необходимую гидратацию, что предотвращает возникновение запоров.

Дополнительно некоторые специалисты отмечают мягкий стимулирующий эффект куркумы, помогающий значительно облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Как приготовить и употреблять напиток

Чтобы напиток принес максимальную пользу, советуют обязательно сочетать с правильными привычками гигиены сна, поскольку плавный переход тела в состояние полного покоя существенно усиливает общий терапевтический эффект всех ингредиентов.

Процесс создания целебного напитка начинается с тщательной подготовки жидкого основания. Для этого в небольшую кастрюлю наливают кокосовое, миндальное, любое другое любимое растительное или обычное классическое молоко по своему вкусу.

Следующим важным шагом является правильное добавление душистых специй. К подготовленной жидкой основе по очереди засыпают сухую куркуму, измельченный имбирь, ароматную корицу и обязательно щепотку черного перца, а по желанию для улучшения вкусовых качеств добавляют небольшое количество любого натурального подсластителя.

Завершающим кулинарным этапом выступает правильная термическая обработка смеси. Полученный ароматный раствор аккуратно доводят до состояния слабого кипения на умеренном среднем огне, затем деликатно томят в течение 10 минут, что позволяет всем сухим специям полностью раскрыться и отдать напитку свои полезные биологические свойства.

Готовый напиток наливают в чашку и используют исключительно теплым в максимально спокойной, уютной атмосфере без отвлечения на использование современных гаджетов. Важным финальным этапом всего вечернего ритуала перед непосредственным отходом ко сну остается тщательная чистка зубов, так как надлежащая гигиена полости рта непосредственно и сильно влияет на состав общей микрофлоры всего человеческого пищеварительного тракта.

