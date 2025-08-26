Почему эпидемиологи призывают не консервировать овощи и грибы: что с ними лучше делать

Почему лучше не консервировать грибы и овощи: что с ними делать / © Фото из открытых источников

Ботулизмом называют интоксикацию ботулотоксином, который образуется в герметично закрытых емкостях. Возбудителем болезни является бактерия Clostridium botulinum, которая активно размножается в бескислородной среде, типичной для домашних консерваций из овощей, мяса, грибов. Особенно если до этого продукты были недостаточно тщательно вымыты или простерилизованы.

Какие основные симптомы ботулизма

Первые симптомы болезни появляются уже через 12-36 часов после употребления продукта, зараженного бактерией. Однако иногда инкубационный период может растянуться до 8 дней.

Обратите внимание на следующие признаки:

головокружение;

общая слабость организма;

сильная утомляемость.

Впоследствии могут возникнуть сухость во рту, затуманенное зрение, затрудненная речь и глотание. Дополнительно прогрессирует слабость в мышцах рук и шеи, поражаются дыхательные мышцы. Летальное последствие возникает в 5-10% случаев.

Как избежать заболевания ботулизмом

Самое важное — не употреблять консервы, если вы заметили, что крышки были вздутыми. Обязательно тщательно мойте продукты перед консервированием и не используйте те, у которых есть признаки порчи.

Эпидемиологи отмечают, что овощи и грибы лучше не консервировать, а солить. Консервы домашнего производства считаются менее безопасными, чем промышленные, ведь при заводских условиях можно достичь давления и температур, которые уничтожают споры бактерий. Дома такого добиться трудно.