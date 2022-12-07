Почему грудное вскармливание так важно в условиях войны: преимущества материнского молока

Грудное молоко – это еда, которая всегда с тобой.
из-за войны в Украине тысячи женщин с маленькими детьми на руках оказались в крайне тяжелых условиях. Сейчас очень важно продолжить грудное вскармливание младенца – ведь это самая полезная, безопасная и удобная пища для вашего малыша.
Об этом пишет "UNICEF Ukraine".
Материнское молоко имеет множество преимуществ над любой современной детской смесью и полностью обеспечивает потребности ребенка в питании и жидкости в течение первых шести месяцев жизни.
Если вам кажется, что молока стало меньше – ни в коем случае не начинайте давать ребенку смеси, если вы не делали этого раньше. Просто чаще прикладывайте младенца к груди. Это поможет восстановить привычный поток молока.
Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.
Важность грудного вскармливания
Раньше мы рассказывали о том, можно ли заниматься спортом во время грудного вскармливания. Большинство женщин могут заниматься спортом или другими физическими активностями в период, когда они кормят грудью.
Также стало известно, что кормящая грудью женщина теряет около 500 дополнительных калорий в день, производя грудное молоко. Поэтому следует продолжать сбалансированное разнообразное питание и вес после родов постепенно вернется в норму.
Между тем питание мамы в период лактации должно быть разнообразным и сбалансированным. Важно включать в рацион овощи и фрукты, крахмалистые продукты (рис, хлеб, макароны, картофель), белок (мясо, рыба, яйца, бобовые) и молочные продукты.
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