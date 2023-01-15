Почему и кому нельзя спать на животе

По каким причинам лучше не спать на животе, а кому это полезно, читайте в материале ТСН.ua
Многие спят на животе, но существует мнение, что эта поза неправильна и даже опасна для здоровья.
По мнению экспертов, если спать на животе, это может привести к таким негативным последствиям:
- Боли в спине. Первое, что страдает во время сна на животе – шея и спина. Когда голова в течение ночи — 8 часов находится в неестественном положении, усиливается нагрузка на позвоночник, что может повлечь за собой возникновение хронических болей в спине. Сон на животе плохо влияет и на поясницу. Чрезмерный изгиб в поясничном отделе приводит к напряжению мышц, в то время как они должны отдыхать.
- Нарушение кровообращения. В положении лежа на животе шея находится под углом 90 градусов к спине. При таком положении может пережиматься одна из артерий, кровоснабжение головного мозга ухудшаться.
- Отеки. При неестественном положении позвоночника нарушается отток лимфы, что может стать причиной утренних отеков. В первую очередь страдают от привычки спать на животе и кожа лица и зоны декольте, появляются морщинки у носа и губ.
- Сон на животе женщинами провоцирует сильное давление на молочные железы, что может привести к опухолям.
- Нагрузка на сердце. Во время сна на животе сдавливаются лёгкие и не могут при вдохе полностью раскрываться. Как следствие, количество поступающего в кровь кислорода уменьшается, на сердце растет нагрузка.
- Частые позывы в туалет. В положении лежа на животе увеличивается давление на мочевой пузырь, что может вызвать частые позывы в туалет.
По мнению медиков, оптимальная поза для сна – это поза эмбриона, лежа на боку с изогнутыми ногами, что помогает расслабить мышцы и снять напряжение.
Если же невозможно отказаться от сна на животе, старайтесь спать на максимально тонкой и мягкой подушке, чтобы минимизировать нагрузку на шейные позвонки.
Кому и почему сон на животе будет полезен:
- Тем, кто храпит ночью.
- Людям, страдающим кишечными коликами, повышенным газообразованием, гастритом и язвой. Кроме того, в положении лежа на животе не сдавливаются почки, в результате чего организм лучше очищается.
- Сон на животе – идеальное условие для распрямления хрящей, обеспечивающие гибкость и подвижность позвоночного столба.
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