Почему итальянцы едят макароны и не толстеют

Итальянцы любят пасту и остаются стройными

Украинцы любят есть макароны, которые, как известно, богаты углеводами, потребление которых влияет на вес. В то же время итальянцы, потребляя пасту минимум дважды в день выглядят стройными.

Софи Лорен не раз говорила: "Всем, что вы видите, я обязана пасте".

Проведенное исследование показало, что жители Италии являются одной из самых стройных наций Европы. Более того, исследование показало, что именно употребление макарон помогает итальянцам оставаться стройными. Как это возможно? Эта итальянская "магия" – вовсе не магия, а несколько простых правил, подражать которым может каждый.

Сохранять стройность итальянцам помогает умеренность – они не едят до насыщения. Им достаточно одной порции пасты. Они едят не доваренные в нашем понимании макароны, приготовленные al dente. Как поклонники средиземноморской диеты, итальянцы употребляют много свежих овощей, рыбы, морепродуктов вместе с пастой, поникают красного мяса и продуктов переработки. Соусы, которые итальянцы используют для пасты, готовятся из качественных ингредиентов — помидоров, оливкового масла, различных специй. Во время еды они никуда не торопятся.

Как есть макароны и не толстеть

Во первых, нужно употреблять полезные макароны – из муки твердых сортов, желательно из цельно зерновой муки, можна ржаные или гречневые. Цельно зерновые макароны содержат много полезных веществ, клетчатку, которая улучшает пищеварение и позволяет дольше чувствовать сытость. Такие макароны помогут избежать запоров и проблем с желудком. Этот вид макарон можно иногда употреблять диабетикам, поскольку они имеют более низкий гликемический индекс.

Ешьте пасту меньшими порциями – 200-250 г вареной пасты с добавлением рыбы, овощей, орехов, качественного оливкового масла, морепродуктов. Потребляйте любую пасту с большим количеством овощей.

Ешьте макароны al dente – употребление переваренных макаронных изделий приведет к внезапному скачку уровня глюкозы в крови – голод быстро вернется.

Перед употреблением охлаждайте макароны – прохладные макароны будут иметь меньше калорий, чем те, которые съели сразу после варки, и их гликемический индекс также будет ниже. Больные сахарным диабетом именно так чаще всего употребляют пасту – охлаждают ее в холодильнике и разогревают перед употреблением.

Избегайте калорийных соусов – откажитесь от сливок. Не используйте кетчуп и майонез.

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