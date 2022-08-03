Почему кабачок нужно есть с кожурой – диетолог поделилась полезным рецептом

Кабачок – один из самых универсальных, доступных и вкусных продуктов в этот сезон. И еще – он очень полезен.

Кабачки богаты клетчаткой, содержат много воды и мало калорий. Обладают легкоусвояемыми углеводами.

Клетчатка способствует здоровому пищеварению, снижая риск запоров и симптомов разных кишечных расстройств.

"У кабачка низкий гликемический индекс, который может помочь в стабилизации уровня сахара", — пишет основательница Школы Здоровья, врач-диетолог Екатерина Толстикова.

Сырые кабачки такие же питательные, как и приготовленные, но содержат меньше витамина А и больше витамина С, хотя обычно содержание витамина С снижается при приготовлении пищи.

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Кабачки также богаты антиоксидантами, которые помогают защитить организм от повреждения свободными радикалами.

В кабачках много каротиноидов, таких как лютеин, зеаксантин и бета-каротин.

Исследования показывают, что кожура плодов содержит самые высокие уровни антиоксидантов.

Лазанья из кабачков

Составляющие:

Кабачки

Помидоры

Болгарский перец

Сыр

Чеснок

Лук

Специи

Зелень

Можно использовать как свежие, так и замороженные овощи.

Приготовление:

Кабачки нарезаем вдоль тонкими ломтиками, складываем в миску, солим, перчим, добавляем прованские травы и сахар. Оставляем на 15-20 минут. Лук нарезаем полукольцами и пассеруем на разогретом масле 2 минуты. Добавляем нарезанный полосками болгарский перец и тушим еще 2-3 минуты. Помидоры ошпариваем кипятком, снимаем кожуру и нарезаем ломтиками. Дно и стенки для запекания выстилаем бумагой для запекания и выкладываем кабачками. Чередуем слои с тушеными овощами, помидорами и творогом. Последний слой накрываем овощи кабачками, посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку, разогретую до 180°С на 20-25 минут.

Готовую лазанью посыпать зеленью.

Добавим, что украинская врач-диетолог Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.

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