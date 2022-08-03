Почему кабачок нужно есть с кожурой – диетолог поделилась полезным рецептом

Кабачок – один из самых универсальных, доступных и вкусных продуктов в этот сезон. И еще – он очень полезен.
Кабачки богаты клетчаткой, содержат много воды и мало калорий. Обладают легкоусвояемыми углеводами.
Клетчатка способствует здоровому пищеварению, снижая риск запоров и симптомов разных кишечных расстройств.
"У кабачка низкий гликемический индекс, который может помочь в стабилизации уровня сахара", — пишет основательница Школы Здоровья, врач-диетолог Екатерина Толстикова.
Сырые кабачки такие же питательные, как и приготовленные, но содержат меньше витамина А и больше витамина С, хотя обычно содержание витамина С снижается при приготовлении пищи.
Кабачки также богаты антиоксидантами, которые помогают защитить организм от повреждения свободными радикалами.
В кабачках много каротиноидов, таких как лютеин, зеаксантин и бета-каротин.
Исследования показывают, что кожура плодов содержит самые высокие уровни антиоксидантов.
Лазанья из кабачков
Составляющие:
- Кабачки
- Помидоры
- Болгарский перец
- Сыр
- Чеснок
- Лук
- Специи
- Зелень
Можно использовать как свежие, так и замороженные овощи.
Приготовление:
- Кабачки нарезаем вдоль тонкими ломтиками, складываем в миску, солим, перчим, добавляем прованские травы и сахар. Оставляем на 15-20 минут.
- Лук нарезаем полукольцами и пассеруем на разогретом масле 2 минуты. Добавляем нарезанный полосками болгарский перец и тушим еще 2-3 минуты. Помидоры ошпариваем кипятком, снимаем кожуру и нарезаем ломтиками.
- Дно и стенки для запекания выстилаем бумагой для запекания и выкладываем кабачками. Чередуем слои с тушеными овощами, помидорами и творогом.
- Последний слой накрываем овощи кабачками, посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку, разогретую до 180°С на 20-25 минут.
Готовую лазанью посыпать зеленью.
Добавим, что украинская врач-диетолог Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.
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