Почему лучше отказаться от букетов мимозы на 8 Марта: чем опасен такой подарок

Безусловно, ни один Международный женский день не обходится без цветов, но не все букеты подходят для этого весеннего праздника. К примеру, стоит избегать мимоз, и вот почему: мы объясним, почему это не лучший выбор для подарка женщинам на 8 марта.

Каким бы ни было отношение к такому празднику, как 8 Марта, большинство женщин все же получают в этот день цветы. Однако прежде, чем отправиться в цветочный магазин, следует выяснить, какие растения лучше не выбирать.

Речь идет о мимозах — маленьких желтых цветах, которые, как оказалось, могут быть вредными для здоровья. Мы объясним, почему эти цветы следует избегать, и чем они могут быть опасны для женщин.

Мимозы могут вызывать слезы не от радости, а из-за аллергических реакций. Оказывается, аллергены содержатся не только в пыльце, но и в соке, выделяемом из обработанного стебля или сломанных листочков.

Если вы подарите эти цветы женщине, страдающей аллергией, у нее могут возникнуть покраснение глаз, слезотечение, чихание или даже отеки. Поэтому, если вы не уверены, есть ли у женщины аллергия, лучше избегать идеи дарить ей мимозы и обратить внимание на другие цветы.

На Международный женский день следует выбирать цветы, не имеющие ярко выраженного запаха и не содержащих много пыльцы. Прекрасным вариантом для подарка станут такие популярные цветы, как розы, тюльпаны или орхидеи.

Читайте также: