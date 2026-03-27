Почему молоко полезно не всем: какие альтернативы можно употреблять
Десятилетиями молоко считалось универсальным продуктом, подходящим всем. Но все больше людей замечают: после стакана молока появляется дискомфорт и тяжесть в желудке.
Диетологи объясняют: дело не в качестве продукта, а в особенностях нашего организма.
Непереносимость лактозы встречается гораздо чаще, чем мы думаем. Это не болезнь, а естественная изюминка организма.
Лактоза — это молочный сахар, расщепляющий фермент лактаза. Если его недостаточно, желудок не справляется с перевариванием и появляются вздутие, тяжесть и другой дискомфорт. Многие ошибочно обвиняют «плохое молоко», хотя на самом деле проблема в ферменте.
У детей обычно производится достаточно лактазы, но с возрастом ее количество уменьшается. Некоторые народы вообще почти утратили способность переваривать лактозу из-за исторических особенностей питания.
Диетологи отмечают: непереносимость лактозы — не повод отказываться от молочных продуктов. Есть безлактозные альтернативы, сохраняющие вкус и пользу молока.
В таком молоке лактоза уже расщеплена, и организм принимает его намного легче. Также полезны остаются кисломолочные продукты — у них лактоза частично обработана бактериями.
Некоторые люди могут пить молоко в небольших количествах. Всё зависит от индивидуальной чувствительности.
Главное — слушать свое тело. Если после молока возникает дискомфорт, стоит попробовать альтернативы. Растительные напитки тоже могут заменить молоко, хотя у них часто меньше белка и кальция.
Диетологи советуют выбирать продукты с добавленным кальцием, чтобы поддерживать баланс в рационе.
Молоко полезно, но не универсально — и в этом нет ничего удивительного. Главное — подобрать вариант, который подходит именно вашему организму. Тогда польза и удовольствие от продукта будут на максимуме.