Почему морковь нужно употреблять каждый день: полезные свойства овоща, о которых мало кто знает

Каждый с детства наверняка знает, что морковь полезна для зрения и глаз. Но это далеко не единственное лечебное свойство этого оранжевого овоща. Благодаря содержанию калия, фосфора, магния, йода, кальция, витаминов А, В3, Е, К, фолатов, каротиноидов и антиоксидантов морковь является тем продуктом, который нужно потреблять ежедневно.

Полезные свойства моркови, о которых знают не все

Для здоровья глаз

Недостаток витамина А — частая причина проблем зрения у детей и возрастной дегенерации желтого пятна глаза. Дефицит этого витамина может привести даже к куриной слепоте. А ежедневная норма витамина А для взрослых содержится в 200 г моркови. Лютеин и зеаксантин, которые также есть в моркови, защищают сетчатку и хрусталик.

Защищает кожу от солнечных лучей

Антиоксиданты и каротиноиды в составе моркови защищают кожу от вредных солнечных лучей и в случае ожогов способствуют ее быстрому заживлению.

Помогает похудению

Чтобы похудеть, нужна клетчатка, — она необходима, прежде всего, для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. А ее достаточно в моркови. Чтобы снизить дневное потребление калорий, используйте морковь для перекуса.

Для профилактики некоторых видов рака

Каротиноиды, содержащиеся в моркови, являются мощными антиоксидантами, которые уменьшают количество свободных радикалов в организме. Исследования подтвердили, что употребление моркови снижает риск развития рака легких, молочных желез и толстой кишки.

Регулирует кровяное давление

В моркови много калия, который балансирует уровень натрия и помогает выводить его излишки из организма, что снижает нагрузку на сердце и регулирует кровяное давление.

Для здоровья зубов

Употребление сырой моркови является эффективным механическим средством для очищения зубов. А еще она провоцирует организм выделять большое количество слюны, имеющей щелочную среду, что помогает контролировать кислотообразующие микроорганизмы в полости рта.

Укрепляет ногти и волосы

Бета-каротин, которым богата морковь, укрепляет волосы и ногти.

Предотвращает старение

Антиоксиданты, в большом количестве содержащиеся в моркови, помогают предотвратить появление морщин, делая кожу упругой, а также появление других признаков старения.

Каждому мужчине нужно съедать хотя бы одну морковь в день

Морковь в сыром виде помогает эндокринной системе производить тестостерон — важный мужской половой гормон. Суточная доза тестерона — примерно 200-300 грамм моркви. То есть достаточно одной средней морковки, чтобы получить лечебно-профилактический эффект.

Кому морковь лучше не есть

Для подавляющего большинства людей морковь будет только полезна. У некоторых людей она может являться причиной метеоризма. Беременным нужно быть аккуратными с морковью, так как избыток витамина А может вызвать врожденные аномалии развития плода.

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