Почему не стоит есть овсянку каждое утро: врачи назвали неожиданный вред популярного завтрака

Среди украинцев самым популярным завтраком является овсянка. Ее считают очень полезным продуктом, ведь в ней содержится большое количество клетчатки. Однако не все так однозначно.

Оказывается, говорят диетологи, ежедневное потребление овсянки может стать причиной ухудшения вашего самочувствия.

Прежде всего, в организме резко увеличивается уровень сахара. Это объясняется тем, что многие любят подслащивать завтрак, добавлять в овсянку шоколадную стружку, бананы или другие сладкие продукты. В результате её питательность снижается.

Кроме того, овсянка содержит в большом количестве фитиновую кислоту. Это вещество задерживает всасывание кальция в кишечнике. Более того, фитиновая кислота ещё и вымывает этот важный микроэлемент из наших костей.

По данным ВОЗ, именно избыточное количество фитиновой кислоты в продуктах, которые мы потребляем ежедневно, в 50% случаев является причиной развития железодефицитной анемии.

В завершение, овсянка — это довольно калорийный продукт, который вызывает тяжесть в животе. Множество исследований доказали, что сначала потребление большого количества круп ежедневно улучшает перистальтику, однако со временем это становится причиной развития синдрома раздражённого кишечника.

Поэтому не стоит есть овсянку на постоянной основе. Лучше употреблять её на обед или чередовать с другими завтраками, включая другие крупы.

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