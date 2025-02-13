Категория
Полезные статьи
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Почему некоторые каши на завтрак убивают здоровье

Почему некоторые каши на завтрак убивают здоровье

Привычка есть кашу на завтрак может вредить здоровью / Фото: pixabay.com

Углеводный завтрак может привести к быстрому повышению уровня сахара и инсулина в крови.

Эксперты нередко рекомендуют в первый дневной прием пищи употреблять каши, однако некоторые из них могут нанести больше вреда организму, чем пользы. Привычка завтракать кашами связана с риском диабета.

Многие каши являются богатым источником углеводов, отличаются достаточно высоким гликемическим индексом. Такая пища обеспечивает организм значительным запасом энергии – чтобы ее потратить, нужно интенсивно двигаться, испытывать физнагрузки. Если человек после углеводного завтрака переходит к сидячей работе, у него с большой вероятностью начнет скапливаться жир.

Какие каши не подходят на завтрак

Манная каша

Эта каша производится из пшеницы и содержит клейковину с глютеном. Через 30 минут этот скорый углевод распадется в организме на глюкозу. Манка не есть отдельный вид крупы. Фактически это перетертая в мелкую крошку мука. Если такую кашу давать детям, во взрослом возрасте у них могут возникнуть проблемы с работой ЖКТ.

Рисовая каша

Также вредной оказалась рисовая каша, которую готовят из пропаренной белой крупы. Чувство голода после употребления такого завтрака не заставит себя ждать. К тому же, в нем нет полезных веществ.

Каши-пятиминутки из разных злаков

Ценных веществ в такой пище нет, поскольку они уничтожаются в процессе термической обработки. Лучше выбирать злаки, которые нужно готовить 20-25 минут.

Кукурузная каша

Она тоже относится к быстрым углеводам, если речь идет о пропаренном злаке. Пользы в такой еде нет.

Ранее мы писали, полезна ли манная каша для взрослых и детей. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация