Почему некоторые каши на завтрак убивают здоровье

Углеводный завтрак может привести к быстрому повышению уровня сахара и инсулина в крови.

Эксперты нередко рекомендуют в первый дневной прием пищи употреблять каши, однако некоторые из них могут нанести больше вреда организму, чем пользы. Привычка завтракать кашами связана с риском диабета.

Многие каши являются богатым источником углеводов, отличаются достаточно высоким гликемическим индексом. Такая пища обеспечивает организм значительным запасом энергии – чтобы ее потратить, нужно интенсивно двигаться, испытывать физнагрузки. Если человек после углеводного завтрака переходит к сидячей работе, у него с большой вероятностью начнет скапливаться жир.

Какие каши не подходят на завтрак

Манная каша

Эта каша производится из пшеницы и содержит клейковину с глютеном. Через 30 минут этот скорый углевод распадется в организме на глюкозу. Манка не есть отдельный вид крупы. Фактически это перетертая в мелкую крошку мука. Если такую кашу давать детям, во взрослом возрасте у них могут возникнуть проблемы с работой ЖКТ.

Рисовая каша

Также вредной оказалась рисовая каша, которую готовят из пропаренной белой крупы. Чувство голода после употребления такого завтрака не заставит себя ждать. К тому же, в нем нет полезных веществ.

Каши-пятиминутки из разных злаков

Ценных веществ в такой пище нет, поскольку они уничтожаются в процессе термической обработки. Лучше выбирать злаки, которые нужно готовить 20-25 минут.

Кукурузная каша

Она тоже относится к быстрым углеводам, если речь идет о пропаренном злаке. Пользы в такой еде нет.

Ранее мы писали, полезна ли манная каша для взрослых и детей. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: