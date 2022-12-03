Почему нельзя давать ребенку воду до шести месяцев жизни: простые советы

Грудное молоко является лучшей едой и напитком для младенца в течение первых шести месяцев жизни.
Об этом сообщает UNICEF Ukraine.
В этот период малыш не нуждается в какой-либо другой пище или напитках, в частности воды. Даже в жарком сухом климате грудное молоко полностью удовлетворяет потребность ребенка в жидкости.
Вода до 6 месяцев может навредить малышу. Она наполняет желудок ребенка и создает ложное чувство сытости. Поэтому младенец не будет просить грудь и не получит необходимых калорий и полезных веществ из материнского молока. Также трудно обеспечить безопасность питьевой воды и чистоту посуды, из которой допают младенца.
С 6 месяцев предлагайте малышу небольшое количество воды – начните с чайной или столовой ложки. Основным источником жидкости для ребенка должно оставаться материнское молоко.
Норма воды для малыша 6-12 месяцев – 120-240 мл в день.
Не добавляйте в воду подсластителей. Не давайте ребенку воду из непроверенных источников. Учите ребенка пить из чашки.
Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.
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