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Почему нельзя готовить продукты в алюминиевой фольге

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Почему нельзя готовить продукты в алюминиевой фольге

Вред от алюминиевой фольги

Хозяйки, чтобы приготовить еду очень часто пользуются алюминиевой фольгой, считается, что еда, приготовленная таким образом, сохраняет свои полезные свойства. Но оказывается, алюминиевая фольга не совсем полезна и может навредить здоровью.

Опасно ли приготовление пищи в алюминиевой фольге

Фольга представляет собой тонкий металлический лист с содержанием алюминия от 92 до 99%. В документах ВОЗ алюминий отнесен к категории веществ, не представляющих опасности, он не является таким канцерогеном, как, например, ртуть, кадмий и свинец, но способен накапливаться в организме. Споры о безопасности алюминия продолжаются в течение десятилетий, последние исследования заставляют, по меньшей мере, осторожно относиться к использованию алюминиевой фольги для приготовления пищи.

Потому что даже небольшое количество алюминия способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и накапливаться в тканях мозга, костях и внутренних органах, что является причиной развития многих недугов, в том числе онкологических заболеваний. Алюминий находят у многих женщин со злокачественными опухолями груди в лимфатических узлах, близких к грудным железам. Алюминий оказывает негативное влияние на обмен веществ, функционирование нервной системы, на размножение и рост клеток. Некоторые исследования связывают с поражениями мозга, характерными для болезни Альцгеймера, в волосах больных этой болезнью наблюдается повышенное содержание алюминия.

А что делать с алюминиевой посудой

Раньше алюминиевая посуда пользовалась популярностью, производилась в больших количествах, поскольку ее себестоимость в промышленном масштабе была невысока. После того, как исследование выявило негативное влияние алюминия на организм человека, во многих странах мира отказались от производства такой посуды. Специалисты, которые занимаются испытанием и сертификацией посуды, советуют ее использовать только для кипячения воды. В противном случае при высокой температуре в алюминиевой посуде происходит активная реакция. Частично проблема применения алюминиевой посуды решается специальной обработкой, в результате которой алюминий, контактируя с пищей, уже не поступает с ней в химические реакции. Для этого наносят специальное напыление, препятствующее окислению.

Как уменьшить негативное влияние алюминиевой фольги

Алюминиевая фольга одноразовая и на ней невозможно создать инертный слой перед использованием. Пища, приготовленная в фольге, может содержать в 6 раз больше безопасной ежедневной нормы потребления алюминия, установленной Всемирной организацией здравоохранения. Особенно вредит фольга при прикосновении к горячей пище.

Поэтому для запекания лучше использовать пергаментную бумагу, конечно это не так удобно, как с фольгой, но гораздо безопаснее. Если же нельзя отказаться от фольги, лучше заверни предварительно продукты в пергамент. Возвести негативное влияние алюминия на здоровье можно следующим образом:

  • Не использовать промышленное производство в алюминиевой таре или упаковке (полуфабрикаты и готовая пища в алюминиевых контейнерах, молочные и другие продукты в упаковке с внутренним слоем из алюминиевой фольги).
  • Не использовать алюминиевую посуду и другую кухонную утварь из алюминия.
  • И главное, не готовить в фольге и не использовать алюминиевую фольгу для хранения продуктов.

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Дата публикации
Просмотры
1309
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