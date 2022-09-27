Почему нельзя готовить продукты в алюминиевой фольге

Хозяйки, чтобы приготовить еду очень часто пользуются алюминиевой фольгой, считается, что еда, приготовленная таким образом, сохраняет свои полезные свойства. Но оказывается, алюминиевая фольга не совсем полезна и может навредить здоровью.

Опасно ли приготовление пищи в алюминиевой фольге

Фольга представляет собой тонкий металлический лист с содержанием алюминия от 92 до 99%. В документах ВОЗ алюминий отнесен к категории веществ, не представляющих опасности, он не является таким канцерогеном, как, например, ртуть, кадмий и свинец, но способен накапливаться в организме. Споры о безопасности алюминия продолжаются в течение десятилетий, последние исследования заставляют, по меньшей мере, осторожно относиться к использованию алюминиевой фольги для приготовления пищи.

Потому что даже небольшое количество алюминия способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и накапливаться в тканях мозга, костях и внутренних органах, что является причиной развития многих недугов, в том числе онкологических заболеваний. Алюминий находят у многих женщин со злокачественными опухолями груди в лимфатических узлах, близких к грудным железам. Алюминий оказывает негативное влияние на обмен веществ, функционирование нервной системы, на размножение и рост клеток. Некоторые исследования связывают с поражениями мозга, характерными для болезни Альцгеймера, в волосах больных этой болезнью наблюдается повышенное содержание алюминия.

А что делать с алюминиевой посудой

Раньше алюминиевая посуда пользовалась популярностью, производилась в больших количествах, поскольку ее себестоимость в промышленном масштабе была невысока. После того, как исследование выявило негативное влияние алюминия на организм человека, во многих странах мира отказались от производства такой посуды. Специалисты, которые занимаются испытанием и сертификацией посуды, советуют ее использовать только для кипячения воды. В противном случае при высокой температуре в алюминиевой посуде происходит активная реакция. Частично проблема применения алюминиевой посуды решается специальной обработкой, в результате которой алюминий, контактируя с пищей, уже не поступает с ней в химические реакции. Для этого наносят специальное напыление, препятствующее окислению.

Как уменьшить негативное влияние алюминиевой фольги

Алюминиевая фольга одноразовая и на ней невозможно создать инертный слой перед использованием. Пища, приготовленная в фольге, может содержать в 6 раз больше безопасной ежедневной нормы потребления алюминия, установленной Всемирной организацией здравоохранения. Особенно вредит фольга при прикосновении к горячей пище.

Поэтому для запекания лучше использовать пергаментную бумагу, конечно это не так удобно, как с фольгой, но гораздо безопаснее. Если же нельзя отказаться от фольги, лучше заверни предварительно продукты в пергамент. Возвести негативное влияние алюминия на здоровье можно следующим образом:

Не использовать промышленное производство в алюминиевой таре или упаковке (полуфабрикаты и готовая пища в алюминиевых контейнерах, молочные и другие продукты в упаковке с внутренним слоем из алюминиевой фольги).

Не использовать алюминиевую посуду и другую кухонную утварь из алюминия.

И главное, не готовить в фольге и не использовать алюминиевую фольгу для хранения продуктов.

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