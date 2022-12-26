Почему нельзя кипятить воду дважды или все же так делать можно

Если кипятить воду несколько раз — как это влияет на здоровье человека, читайте в материале ТСН.ua

Все наверняка слышали, что нельзя дважды кипятить воду ни по какой причине, поскольку это опасно для здоровья, повторное кипячение воды увеличивает количество токсинов, которые могут вызвать разные болезни.

Однако это не означает, что значительное количество вредных веществ фактически находится в кипяченой воде.

Во время кипячения воды она, как известно, испаряется. В это время концентрация примесей, которые есть в воде, увеличивается.

В состав воды из под крана входят разнообразные вещества, в том числе и не очень полезные, как мышьяк, нитраты, фториды. Концентрация вредных веществ обычно увеличивается по мере того, как снова и снова кипятить воду.

Однако ученые подсчитали, что их настолько мало, что они не представляют опасности для здоровья. По мнению ученых, отравление мышьяком возникнет, если в организме человека его концентрация составит 0,6 мг мышьяка на 1 кг массы тела в день. То есть ученые подсчитали, что если масса человека – 75 кг, то, чтобы отравиться мышьяком, нужно вскипятить около 10 тысяч литров воды и довести ее до объема чашки кофе и выпить.

Что реально происходит во время кипячения воды, так это то, что удаляются молекулы кислорода, что влияет на ее вкус. Но разницу между вкуса кипяченой и некипяченой воды заметят только гурманы.

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