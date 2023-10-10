Почему нельзя пить очень горячий чай: онкологи предупредили о риске заболевания раком

Онкологи предостерегают: почему не стоит пить очень горячие напитки и как правильно употреблять чай и кофе.

Нам осенью очень хочется согреться горячим напитком, но врачи предостерегают от такой привычки. Поскольку очень горячий напиток может нанести непоправимый вред здоровью. Медики считают, что между онкологией и очень горячими напитками есть прямая связь. Рассказываем, почему нельзя пить слишком горячий чай и как такой напиток может нанести вред здоровью.

Почему нельзя пить очень горячий чай

Употребление очень горячих напитков может привести к развитию рака пищевода. Медики объясняют это так: любой горячий напиток повреждает клетки внутренней поверхности пищевода, из-за чего образуются микротравмы. И именно эти маленькие раны могут привести к риску заболевания раком.

Врачи говорят, что даже чашка горячего чая может навредить здоровью. Онкологи по этому поводу бьют тревогу. Поскольку любая пища или напиток, имеющий большую температуру, чем 43 градуса, может обжечь кожу. А жидкость выше 71 градуса ее просто ошпарит. Поэтому когда вы заварили кофе или чай и начали сразу пить напиток, то ваш пищевод может очень серьезно пострадать.

Как горячие напитки влияют на организм человека: исследование

По теме связи горячего чая и развития онкологии проведено не одно научное исследование. В частности, ученые проанализировали образ жизни 500 тыс. британцев, сопоставляя их здоровье с повседневными привычками. И выяснили: у тех, кто пил горячий или очень горячий чай, риск развития болезни раком пищевода был повышен в 5,5 раза. Поскольку горячая вода провоцирует воспаление пищевода, что увеличивает риск развития онкологии.

Еще есть целая теория канцерогенных горячих напитков. Ученые, приверженцы этой теории, считают: если кипяток повреждает ткань пищевода, организм начинает вырабатывать новые клетки, чтобы залечить ожоги. И чем чаще и быстрее он это делает, тем выше риск генетических ошибок, то есть развития аномальных раковых клеток. Кроме того, чай мате, имеющий температуру свыше 65 градусов, является канцерогенным для человека.

Как пить горячий чай, чтобы не было вреда для здоровья

Медики советуют заваривать чай и не спешить сразу его пить, нужно дать напитку немного охладиться и только тогда употреблять. Лучшим вариантом будет такой: температура чая или другого напитка должна быть равна температуре тела. Такой напиток может быть горячее 40 градусов, но кипяток категорически нельзя пить. Если по состоянию здоровья нет противопоказаний, то в чай или кофе можно добавлять молоко.

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