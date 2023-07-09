Почему нужно есть персики: антидепрессант и другие полезные свойства фрукта и противопоказания

Персик – фрукт, который нужно обязательно регулярно употреблять в пищу летом. Как выбирать персики, об их полезных свойствах, кому нужно их осторожно употреблять — в материале ТСН.ua.
Сначала разберемся, какие есть виды персиков. Персики бывают:
- Обычные или классические, на них есть пушок, а косточка легко отделяется от мякоти.
- Нектарины с гладкой кожей, косточка тоже легко отделяется.
- Инжирные - приплюснутой формы.
Как выбирать персики
- На ощупь – спелые персики упругие.
- На запах – нюхаем персик, аромат должен быть сильным и приятным, без примеси брожения или увядания.
- Можно смотреть на срез, сладкие сорта имеют розовую и белую середину. Хотя на этот критерий оказывает влияние регион происхождения фрукта.
- Если персики окажутся недозрелыми, нужно дать им время долежать при комнатной температуре в течение 4-6 дней. Если вы хотите ускорить процесс, положите персики в один бумажный пакет с яблоками, бананами или абрикосами. Они выделяют этилен, что активизирует процесс созревания.
- Спелые персики долго храниться не могут. Немного продлить их срок жизни можно, если положить их в бумажный пакет при температуре около нуля в холодильнике. А чтобы сберечь персики на длительный период, лучше их заморозить.
Состав и пищевая ценность персика
Персик – диетический фрукт, калорийность его составляет всего 45 ккал на 100 граммов, поэтому он часто встречается в меню разнообразных диет. В то же время персик очень полезный продукт, богатый витаминами и минералами.
Более всего в составе персика витаминов А, С, Е, группы B, бета-каротина, таких минералов как кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, железо, йод.
Полезные свойства персиков
Персик — низкокалорийный продукт, который нужен следящим за своим весом.
- Аромат персика способен действовать на организм человека, как антидепрессант. Фрукт оказывает влияние на деятельность мозга, улучшая память и повышая концентрацию внимания.
- Железо, витамин К и ликопен в составе фрукта оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, персики приносят пользу при аритмии и анемии.
- Стимулирует работу пищеварительного тракта и перистальтики, помогает при изжоге и запорах.
- Налаживает процесс желчевыделения.
- Витамин В в составе фрукта способствует улучшению зрения.
- Полезен для людей с заболеваниями почек, печени и желчного пузыря.
- Рекомендуется есть при подагре и ревматизме.
- Регулярное употребление предотвращает развитие мочекаменной болезни.
- Из масла персиковых косточек делают основу для уходных кремов и масел для зрелой кожи.
Чем полезен персик для здоровья женщин
- Персики полезны для беременных. Помогают справиться с симптомами токсикоза.
- Фолиевая кислота, которая есть в персиках, нужна для формирования плода при беременности.
- Употребление персиков – профилактика усталости ног и судорог.
- Персики выводят излишнюю жидкость из организма, что делает их полезными для тех, у кого появляются отеки.
- Поддерживают работу сердца.
- Клетчатка нормализует работу кишечника.
- Педиатры рекомендуют умеренно употреблять персики во время лактации, но при условии, что до родов мама уже употребляла этот фрукт.
- Персики считаются плодами красоты, хорошо влияют на кожу, волосы и ногти.
Польза персиков для здоровья мужчин
- Персики незаменимы для рациона мужчин, потому что в них есть цинк.
- Персики поддерживают здоровье предстательной железы, предотвращая ее заболевания.
- Регулярное употребление персиков помогает выведению лишней жидкости, а это, в свою очередь, предотвращает мочекаменную болезнь и подагру.
Вред от персиков
Противопоказаний для употребления персиков немного.
- В персиках содержится много углеводов и сахара, поэтому их не рекомендуют употреблять людям с сахарным диабетом и ожирением.
- Аллергии на фрукты и ягоды появляются у многих людей, и персик – не исключение. Самая коварная часть плода – кожура с ворсинками. Поэтому в детский прикорм персики вводят исключительно в очищенном виде и маленькими кусочками.
- С осторожностью следует употреблять персики, как и другие свежие фрукты, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Чрезмерное употребление фруктов может вызвать расстройство кишечника.
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