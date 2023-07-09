Почему нужно есть персики: антидепрессант и другие полезные свойства фрукта и противопоказания

Персик – фрукт, который нужно обязательно регулярно употреблять в пищу летом. Как выбирать персики, об их полезных свойствах, кому нужно их осторожно употреблять — в материале ТСН.ua.

Сначала разберемся, какие есть виды персиков. Персики бывают:

Обычные или классические, на них есть пушок, а косточка легко отделяется от мякоти.

Нектарины с гладкой кожей, косточка тоже легко отделяется.

Инжирные - приплюснутой формы.

Как выбирать персики

На ощупь – спелые персики упругие.

На запах – нюхаем персик, аромат должен быть сильным и приятным, без примеси брожения или увядания.

Можно смотреть на срез, сладкие сорта имеют розовую и белую середину. Хотя на этот критерий оказывает влияние регион происхождения фрукта.

Если персики окажутся недозрелыми, нужно дать им время долежать при комнатной температуре в течение 4-6 дней. Если вы хотите ускорить процесс, положите персики в один бумажный пакет с яблоками, бананами или абрикосами. Они выделяют этилен, что активизирует процесс созревания.

Спелые персики долго храниться не могут. Немного продлить их срок жизни можно, если положить их в бумажный пакет при температуре около нуля в холодильнике. А чтобы сберечь персики на длительный период, лучше их заморозить.

Состав и пищевая ценность персика

Персик – диетический фрукт, калорийность его составляет всего 45 ккал на 100 граммов, поэтому он часто встречается в меню разнообразных диет. В то же время персик очень полезный продукт, богатый витаминами и минералами.

Более всего в составе персика витаминов А, С, Е, группы B, бета-каротина, таких минералов как кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, железо, йод.

Полезные свойства персиков

Персик — низкокалорийный продукт, который нужен следящим за своим весом.

Аромат персика способен действовать на организм человека, как антидепрессант. Фрукт оказывает влияние на деятельность мозга, улучшая память и повышая концентрацию внимания.

Железо, витамин К и ликопен в составе фрукта оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, персики приносят пользу при аритмии и анемии.

Стимулирует работу пищеварительного тракта и перистальтики, помогает при изжоге и запорах.

Налаживает процесс желчевыделения.

Витамин В в составе фрукта способствует улучшению зрения.

Полезен для людей с заболеваниями почек, печени и желчного пузыря.

Рекомендуется есть при подагре и ревматизме.

Регулярное употребление предотвращает развитие мочекаменной болезни.

Из масла персиковых косточек делают основу для уходных кремов и масел для зрелой кожи.

Чем полезен персик для здоровья женщин

Персики полезны для беременных. Помогают справиться с симптомами токсикоза.

Фолиевая кислота, которая есть в персиках, нужна для формирования плода при беременности.

Употребление персиков – профилактика усталости ног и судорог.

Персики выводят излишнюю жидкость из организма, что делает их полезными для тех, у кого появляются отеки.

Поддерживают работу сердца.

Клетчатка нормализует работу кишечника.

Педиатры рекомендуют умеренно употреблять персики во время лактации, но при условии, что до родов мама уже употребляла этот фрукт.

Персики считаются плодами красоты, хорошо влияют на кожу, волосы и ногти.

Польза персиков для здоровья мужчин

Персики незаменимы для рациона мужчин, потому что в них есть цинк.

Персики поддерживают здоровье предстательной железы, предотвращая ее заболевания.

Регулярное употребление персиков помогает выведению лишней жидкости, а это, в свою очередь, предотвращает мочекаменную болезнь и подагру.

Вред от персиков

Противопоказаний для употребления персиков немного.

В персиках содержится много углеводов и сахара, поэтому их не рекомендуют употреблять людям с сахарным диабетом и ожирением.

Аллергии на фрукты и ягоды появляются у многих людей, и персик – не исключение. Самая коварная часть плода – кожура с ворсинками. Поэтому в детский прикорм персики вводят исключительно в очищенном виде и маленькими кусочками.

С осторожностью следует употреблять персики, как и другие свежие фрукты, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Чрезмерное употребление фруктов может вызвать расстройство кишечника.

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