Почему нужно есть редиску: чем полезен овощ для организма

Полезные, лечебные свойства редиса, каким образом и кому она может навредить

Чем полезна редиска

В редиске много растительной клетчатки, эфирных масел, витаминов группы B и РР, микро- и макроэлементов, таких как калий, кальций, фосфор, магний, железо.

Редис укрепляет иммунитет. Благодаря наличию большого количества эфирных масел (в частности, горчичной) редис согревает, улучшает кровообращение, поэтому полезен при простудных, вирусных заболеваниях, кашле.

Свежий редис – настоящий колодец витаминов, которых многим не хватает в начале весны. Тем, кто регулярно ест редис и в целом сбалансированно питается, можно не опасаться авитаминоза.

Редис помогает контролировать давление. Содержание витамина PP, калия и магния делает редис полезной для укрепления сосудов, снижения АД.

Из-за низкой калорийности редис полезен при ожирении, избыточном весе, что косвенно способствует снижению давления и улучшению холестеринового обмена.

Нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание клетчатки и воды помогает работе кишечника при запорах.

Редис полезен для нервной системы — витамины группы В нормализуют работу головного мозга и периферической нервной системы.

Редис для похудения

Такие овощи как редис из-за их низкой калорийности называют продуктами с «отрицательной» калорийностью. К ним относятся также зелень, салаты, сельдерей, брокколи. Эти продукты так называются потому, что их калорийность настолько невелика, что организм может тратить больше энергии на их переваривание, чем получает ее во время потребления.

Кроме этого, в редисах много воды и клетчатки, а это сочетание позволяет нормализовать пищеварение и избавиться от задержки лишней жидкости в организме.

В каких случаях редис может навредить

Чем может навредить редис, так это тем, что из-за высокого содержания эфирных масел может раздражать слизистую. Эфирные масла с одной стороны полезны, с другой, у некоторых могут ухудшить пищеварение. Поэтому рекомендуется следить за тем, как организм реагирует на редис.

В некоторых случаях возможна индивидуальная непереносимость редиса.

При обострении заболеваний печени, поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта редис лучше не потреблять.

Польза редиса для женского здоровья

Употребление редиса предотвращает развитие раковых заболеваний, поддерживает здоровье матки, повышает настроение, предотвращает развитие варикоза. Овощ улучшает обмен веществ, помогая бороться с лишним весом, формирует здоровую микрофлору кишечника, избавляет от запоров, способствует выведению лишнего холестерина, разжижает кровь. Маски из редиса увлажняют кожу, улучшают выравнивающий цвет лица.

Польза редиса для мужчин

Редис снижает риск развития ряда раковых заболеваний, предупреждает такое мужское заболевание как аденома простаты.

Потребление овоща улучшает качественный состав спермы, усиливает половое влечение.

Редис укрепляет организм, эффективно очищая его от накопления шлаков и токсинов.

Укрепляет костную основу и мышечную ткань спортсменов и занимающихся физическим трудом.

Благодаря салицилатам редис может нейтрализовать боль и напряжение в мышцах после тренировки.

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