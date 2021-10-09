Почему нужно есть свеклу: новые факты о ее пользе

Почему нужно есть свеклу: новые факты о ее пользе

В этом продукте содержатся вещества, способствующие образованию красных кровяных телец.

В выпуске «Критических обзоров пищевой науки и питания» за 2019 исследователи утверждали, что нужно включать больше блюд из свеклы в ежедневный рацион за его многочисленный список преимуществ для крови и общего здоровья.

Свеклу считают естественным кроветворным средством. В этом продукте содержатся вещества, способствующие образованию красных кровяных телец.

Польза свеклы

Свекла полезна благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам и темно-красному пигменту — беталаину.

Сам овощ содержит преимущественно воду, а еще много клетчатки (2,3 г плод среднего размера) и питательных веществ, таких как кальций, магний, калий и витамин А.

Свеклу относят к группе овощей и фруктов, которые могут снизить риск развития хронических заболеваний, включая диабет 2 типа, сердечные заболевания и деменцию.

Несмотря на огромную пользу для здоровья, свекла действительно имеет преимущество среди других фруктов и овощей благодаря уровню красного пигмента.

Энциклопедия продуктов питания и здоровья утверждает, что беталаин можно получить только из свеклы и мангольда (это подвид свеклы). Он также содержится в некоторых других растениях и листьях, но они не съедобны для человека.

Беталаин связывают с уменьшением воспаления, проявлением антиоксидантных свойств, а в некоторых случаях он помогает снизить риск рака.

Диетологи и гастроэнтерологи продолжают изучать возможности использования свеклы или свекольного экстракта для борьбы с воспалительными болезнями — заболеваниями печени и артритом.

Как готовить свеклу, если любите и не любите ее

Если вам нравится вкус свеклы, нарежьте слайсами и обжарьте, а еще лучше, запеките. Добавьте в салат с рукколой и сыром, полейте оливковым маслом.

Вам не нравится вкус свеклы? Тогда подойдут свекольные чипсы со специями.

Рецепт полезных свекольных чипсов

Ингредиенты

Свекла 2 шт.

Оливковое масло 2 ч. Л

Морская соль и специи — по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 ° С. Нарежьте свеклу тонкими слайсами. Смешайте с оливковым маслом, солью и розмарином или куркумой (по вкусу). Выложите равномерно на противень. Запекайте 15-20 минут. Слегка остудите и подавайте к столу с соусом из йогурта или песто.

Чипсы из свеклы не только вкусные, но полезные и питательные.

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