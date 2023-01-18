Почему нужно каждый день пить цикорий: уникальные свойства растения и противопоказания

Польза цикория для организма, для женщин, детей, какие болезни лечит растение и имеют противопоказания, читайте в материале ТСН.ua

Цикорий, который продается в магазине и часто потребляется вместо кофе, мало кем ассоциируется с растением с голубым цветками, которое можно встретить на полях. Именно из корней этого цветка и производят напиток.

Напиток из цикория – не только заменитель кофе тем людям, которым кофе противопоказан. Корень цикория широко используется в медицине.

Так цветет цикорий

Цикорий – природный пребиотик

Самая полезная составляющая цикория – это инулин, природный пребиотик, улучшающий микрофлору кишечника. Этот пребиотик не синтезируется искусственным способом, его можно извлечь только естественным путем, в первую очередь, именно из корня цикория. Инсулин также присутствует в луке, чесноке, топинамбуре, он широко применяется в производстве продуктов питания, лекарств и косметики.

В чем польза цикория для организма

Кроме инулина, в составе корня растения присутствуют витамины группы B, каротин, органические кислоты и микроэлементы.

Он успокаивает нервную систему, снимает стресс, стабилизирует работу сердца.

Инулин повышает синтез серотонина, являющегося «гормоном радости».

Снижает давление.

Избавляет организм от вредных веществ, очищает печень.

Повышая аппетит, одновременно он помогает похудеть.

Помогает снизить уровень сахара в крови.

Обогащает энергией, повышает тонус организма без вредных последствий для сердца.

При каких болезнях нужно употреблять цикорий

Из цикория производят лекарственные препараты желчегонного, противомикробного и противовоспалительного действия. Растение полезно употреблять при панкреатите, то есть заболевании поджелудочной железы. Можно пить в виде отвара, настоя или чая.

Напиток из цикория полезен и при циррозе печени благодаря высокому содержанию инулина, смол и гликозидов.

Рибофлавин, тиамин и аскорбиновая кислота помогут очистить не только печень, почки, но и организм в целом. Но для этого лучше пить не растворимый напиток, а отвар из травы, при желании добавить мед.

Напиток из цикория нормализует микрофлору кишечника, предотвращает дисбактериоз, помогает усваивать витамины и макроэлементы, укрепляет иммунитет.

Экстракт корня цикория обладает противовоспалительным свойством и эффективен при артритах различного происхождения. Учитывая, что при артрите рекомендуют уменьшить употребление кофе из-за того, что он вымывает кальций, цикорий будет прекрасной альтернативой.

Цикорий может заменить сахар или сахарный сироп, поэтому полезен для диабетиков, подверженных гипертонии.

Почему нужно регулярно пить цикорий

Напиток из цикория советуют людям, которым нельзя пить кофе. Цикорий в этом случае – лучшая альтернатива.

Немногие знают, что в растворимом цикории все вещества сохранены, так как порошок готовится из высушенного экстракта без какой-либо химической обработки. При производстве порошка не используются консерванты и красители. Производство растворимого цикория сводится в основном к измельчению и высушиванию корня, большинство благоприятных свойств при этом сохраняется.

Почему нужно пить цикорий

Польза цикория для диабетиков

Инулин, обладающий сильным гипогликемическим эффектом, снижает уровень глюкозы в крови и уровень холестерина, уменьшает аппетит и риск ожирения. Инулин полезен не только для больных сахарным диабетом второго типа, но и помогает предупреждать его.

Растворимый цикорий незаменим для гипертоников, ведь напоминая кофе, он не повышает давления. Благодаря наличию в нем пиридоксина цикорий помогает справляться со стрессом, эмоциональными нагрузками и улучшает качество сна.

Цикорий помогает похудеть

Больше всего, что делает цикорий для тех, кто хочет похудеть, это уменьшает чувство голода, что помогает придерживаться низкокалорийной диеты.

Помимо ощущения сытости цикорий улучшает обмен жиров и углеводов, снижает уровень холестерина.

Почему нужно пить цикорий

Польза и противопоказание цикория при беременности

Цикорий полезен для беременных, потому что благодаря магнию и витаминам группы B в его составе, снижается стресс и улучшает настроение.

Цикорий нормализует аппетит.

Растворимый цикорий оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, борется с запорами, изжогой и тошнотой.

Употребление цикория повышает уровень эритроцитов, которые транспортируют кислород во все органы и ткани, а также в плод. Благодаря этому, а также потому, что растение содержит железо и витамины группы B, цикорий помогает беременным предотвратить анемию.

Поскольку у цикория высокое содержание витамина С, беременным женщинам лучше не увлекаться напитком, потому что это может привести к аллергии. Оптимальная суточная доза – 1-2 чашки.

Можно ли детям давать цикорий

Детям напиток из цикория можно давать уже с года. Но опять же, из-за высокого содержания витамина С и возможной аллергии, это нужно делать с осторожностью.

Если нет аллергической реакции нет, постепенно можете перейти к двум порциям в день. У детей напиток из цикория улучшает аппетит, обогащает организм витаминами, укрепляет иммунитет и успокаивает ребенка.

Как лучше употреблять напиток из циркония

Лучше пить цикорий без сахара, он и так имеет сладковатый вкус. Если хочется подсластить, диабетики могут добавлять стевию.

Молоко и сливки лучше не прибавлять, так как молоко повышает калорийность напитка, кроме того, в сочетании с коровьим молоком цикорий плохо влияет на желудок. Лучше заменить коровье молоко растительным.

Почему нужно пить цикорий

Противопоказания цикория. Сколько циркония можно выпивать

Максимальная доза потребления растворимого цикория – от 3 до 5 чашек в день в зависимости от крепости заваривания. Оптимальная – 2 чашки в день.

Цикорий обладает мягким мочегонным эффектом, что помогает избавиться от лишней жидкости. Поэтому людям с мочекаменной болезнью из-за этого эффекта нужно быть осторожными и не употреблять более 1-2 чашек цикория в день.

Следует ограничить потребление напитка людям сосудистыми заболеваниями, в том числе варикозным расширением вен.

Важно также иметь в виду, что некоторые люди обладают индивидуальной пищевой непереносимостью.

Детям до года цикорий не рекомендуется.

Аллергикам тоже следует отнестись к цикорию с осторожностью.

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