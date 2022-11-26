Почему нужно регулярно потреблять квашеную капусту и пить рассол: польза и противопоказания

Употребление квашеной капусты очень полезно. Почему нужно регулярно потреблять ее рассол, читайте в материале ТСН.ua

Квашеная капуста – чрезвычайно ценный продукт, который можно и нужно употреблять каждый день. Польза имеет как самая квашеная капуста, так и ее рассол. Но есть и противопоказания для такого употребления.

Чем полезна квашеная капуста, почему ее рассол нужно употреблять каждый день

В первую очередь капуста участвует в поддержке здоровья нашей микрофлоры. Молочная кислота, которая есть в квашеной капусте, восстанавливает микрофлору. Капуста и рассол содержит много клетчатки, которой питаются полезные бактерии миклофлоры. Нечем будет питаться, соответственно они не смогут расти и размножаться. Микрофлора оказывает влияние на иммунную систему, поэтому с уверенностью можно сказать, что капуста стимулирует функции нашей иммунной системы.

Кроме пробиотических свойств, в капусте множество микро- и макроэлементов, она является источником всяких витаминов.

А еще она содержит такой редкий компонент как витамин U – "ульцер" (язва). Благодаря ему нормализуется кислотность желудочного сока, что может предотвратить появление язвы желудка и нормализовать состояние оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

Жирорастворимый витамин К, который есть в рассоле квашеной капусты связан со способностью организма регенерировать ткани тела, его дефицит может сказаться на многих органах. Также большое значение этого витамина для формирования клеток печени.

Рассол квашеной капусты полезен тем, кто испытывает проблемы с мочевыводящей системой, с почками, благодаря наличию витамина К. Соли калия помогают бороться с отеками, улучшают водно-минеральный обмен.

Зимой основным поставщиком витамина С и энергии являются не цитрусовые, как многие считают, а именно квашеная капуста.

И напоследок о полезных свойствах квашеной капусты и рассоле из нее – она прекрасное блюдо для худеющих, ведь в 100 г продукта содержится всего 28 калорий.

Сок или рассол квашеной капусты в целом улучшает пищеварение и может помогать при запорах, действуя как мягкое слабительное.

Кому нужно с осторожностью употреблять квашеную капусту и рассол, какие противопоказания

Для нормализации работы кишечника рекомендуется выпивать один небольшой стакан рассола в день. Избыток напитка может вызвать диарею.

Осторожным нужно быть тем, кто чувствителен к гистамину. Это вещество есть во всех ферментированных продуктах, не только в квашеной капусте.

Единственное противопоказание к потреблению квашеной капусты, даже не противопоказание, а оговорка – это обострение проблем пищеварительного тракта: гастрита, холецистита, колита, проблем с выделительной системой. В таком случае нет необходимости полностью отказываться от квашеной капусты, достаточно ограничить порцию.

Следует иметь в виду, что капуста образует газы. Поэтому лучше не употреблять квашеную капусту и ее рассол в вечернее время.

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