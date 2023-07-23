Почему нужно употреблять голубику: польза и вред ягоды

В последнее время голубика стала популярной в Украине благодаря своему ценному составу и превосходным вкусовым качествам. О пользе голубики для здоровья, противопоказаниям к употреблению ягоды — в материале ТСН.ua.
У голубики крупные синие ягоды, они мягкие, легко мнутся и портятся, поэтому хранить ее нужно осторожно. Голубика содержит много воды, поэтому на вкус практически несладкая.
Почему нужно есть голубику
Польза голубики не вызывает сомнений.
- Голубика содержит витамины А, Е, С, К, РР, Р и группы B.
- В голубике много магния, кальция, фосфора, натрия, железа и калия
- В голубике содержится много клетчатки, флавоноидов, антиоксидантов и аминокислот.
Чем полезна голубика для организма
Благодаря ценному составу голубика:
- улучшает метаболизм,
- повышает иммунитет,
- укрепляет капилляры,
- является средством для профилактики атеросклероза и гипертонии, превосходным противосклеротическим средством,
- снижает вредный холестерин в крови,
- снижает уровень сахара,
- улучшает концентрацию внимания,
- является противовоспалительным и жаропонижающим средством.
Голубика является отличным средством против многих болезней. В первую очередь голубика борется со свободными радикалами в организме. Чем особенно богата голубика, так это антоцианы. У голубики их гораздо больше, чем в других растениях. Ценность антоцианов заключается в том, что они угнетают развитие раковых опухолей и замедляют процессы старения.
Ягода очень полезна для зрения, употребление голубики снижает риск отслоения сетчатки. Потребление свежих, сухих и замороженных ягод защищает глаза от глаукомы и катаракты, а также сохраняет остроту зрения.
Ягоды можно употреблять при гастрите с низкой кислотностью. Они помогают восстановить здоровье при цистите, малокровии, воспалении почек или мочевого пузыря и многих других недугах.
Людям, страдающим сахарным диабетом, полезно есть голубику для усиления действия лекарственных препаратов, снижающих уровень сахара в крови.
Голубика помогает женщинам:
- облегчать болезненные ощущения во время менструального цикла,
- следить за фигурой, поскольку голубика — диетический продукт,
- справляться с тошнотой и отеками во время беременности при условии, что на голубику нет аллергии,
- способствовать лечению анемии благодаря большому количеству железа в составе.
Чем полезна голубика для детей
Голубика поможет:
- повысить иммунитет ребенка и защитить его от простудных заболеваний,
- улучшить способность организма к регенерации и восстановлению,
- повысить запасы энергии,
- нормализовать работу пищеварения и предотвратить запоры у ребенка,
- укрепить мышечную и костную системы малыша,
- обеспечить питательными веществами мозг, улучшить память и повысить обучаемость даже у совсем маленьких детей.
Противопоказания к употреблению голубики
- Голубика полезна в определенных количествах. Из-за того, что эта ягода является низкокалорийным продуктом, который включают в диетический рацион многие женщины, чтобы похудеть, употребляют ее часто чрезмерно. Это приводит к перенасыщению организма антиоксидантами, количество кислорода в тканях уменьшается, что приводит к сбою работы мышц.
- Чрезмерное употребление голубики может привести к повышению свертывания крови, а значит к закупорке сосудов, тромбозам.
- Другой опасностью в употреблении голубики становятся органические кислоты. Их высокое содержание понижает уровень кислотности в организме.
- Беременным и кормящим грудью женщинам перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом.
- Людям с дискинезией желчевыводящих путей.
- Людям с болезнями сердечно-сосудистой системы, которые связаны с риском тромбообразования.
- При индивидуальной непереносимости.
Как и в каких количествах можно есть голубику
Суточная норма потребления ягоды равна одному - двум стаканам. При превышении рекомендуемой порции голубика может навредить.
Голубику можно есть отдельно, добавлять в смузи, каши, йогурты. Свежая голубика хранится в холодильнике около недели, а при комнатной температуре — не более 4 дней. Чтобы сохранить голубику на зиму, ее можно замораживать.
Оптимальным временем для употребления ягод является утро, потому что именно в это время организму остро необходим гликоген, обеспечивающий нормальную работу головного мозга. Голубику можно употреблять как самостоятельный продукт, так и в сочетании с другими пищевыми продуктами и компонентами в составе различных блюд.
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