Почему нужно употреблять голубику: польза и вред ягоды

В последнее время голубика стала популярной в Украине благодаря своему ценному составу и превосходным вкусовым качествам. О пользе голубики для здоровья, противопоказаниям к употреблению ягоды — в материале ТСН.ua.

У голубики крупные синие ягоды, они мягкие, легко мнутся и портятся, поэтому хранить ее нужно осторожно. Голубика содержит много воды, поэтому на вкус практически несладкая.

Почему нужно есть голубику

Польза голубики не вызывает сомнений.

Голубика содержит витамины А, Е, С, К, РР, Р и группы B.

В голубике много магния, кальция, фосфора, натрия, железа и калия

В голубике содержится много клетчатки, флавоноидов, антиоксидантов и аминокислот.

Чем полезна голубика для организма

Благодаря ценному составу голубика:

улучшает метаболизм,

повышает иммунитет,

укрепляет капилляры,

является средством для профилактики атеросклероза и гипертонии, превосходным противосклеротическим средством,

снижает вредный холестерин в крови,

снижает уровень сахара,

улучшает концентрацию внимания,

является противовоспалительным и жаропонижающим средством.

Голубика является отличным средством против многих болезней. В первую очередь голубика борется со свободными радикалами в организме. Чем особенно богата голубика, так это антоцианы. У голубики их гораздо больше, чем в других растениях. Ценность антоцианов заключается в том, что они угнетают развитие раковых опухолей и замедляют процессы старения.

Ягода очень полезна для зрения, употребление голубики снижает риск отслоения сетчатки. Потребление свежих, сухих и замороженных ягод защищает глаза от глаукомы и катаракты, а также сохраняет остроту зрения.

Ягоды можно употреблять при гастрите с низкой кислотностью. Они помогают восстановить здоровье при цистите, малокровии, воспалении почек или мочевого пузыря и многих других недугах.

Людям, страдающим сахарным диабетом, полезно есть голубику для усиления действия лекарственных препаратов, снижающих уровень сахара в крови.

Голубика помогает женщинам:

облегчать болезненные ощущения во время менструального цикла,

следить за фигурой, поскольку голубика — диетический продукт,

справляться с тошнотой и отеками во время беременности при условии, что на голубику нет аллергии,

способствовать лечению анемии благодаря большому количеству железа в составе.

Чем полезна голубика для детей

Голубика поможет:

повысить иммунитет ребенка и защитить его от простудных заболеваний,

улучшить способность организма к регенерации и восстановлению,

повысить запасы энергии,

нормализовать работу пищеварения и предотвратить запоры у ребенка,

укрепить мышечную и костную системы малыша,

обеспечить питательными веществами мозг, улучшить память и повысить обучаемость даже у совсем маленьких детей.

Противопоказания к употреблению голубики

Голубика полезна в определенных количествах. Из-за того, что эта ягода является низкокалорийным продуктом, который включают в диетический рацион многие женщины, чтобы похудеть, употребляют ее часто чрезмерно. Это приводит к перенасыщению организма антиоксидантами, количество кислорода в тканях уменьшается, что приводит к сбою работы мышц.

Чрезмерное употребление голубики может привести к повышению свертывания крови, а значит к закупорке сосудов, тромбозам.

Другой опасностью в употреблении голубики становятся органические кислоты. Их высокое содержание понижает уровень кислотности в организме.

Беременным и кормящим грудью женщинам перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом.

Людям с дискинезией желчевыводящих путей.

Людям с болезнями сердечно-сосудистой системы, которые связаны с риском тромбообразования.

При индивидуальной непереносимости.

Как и в каких количествах можно есть голубику

Суточная норма потребления ягоды равна одному - двум стаканам. При превышении рекомендуемой порции голубика может навредить.

Голубику можно есть отдельно, добавлять в смузи, каши, йогурты. Свежая голубика хранится в холодильнике около недели, а при комнатной температуре — не более 4 дней. Чтобы сохранить голубику на зиму, ее можно замораживать.

Оптимальным временем для употребления ягод является утро, потому что именно в это время организму остро необходим гликоген, обеспечивающий нормальную работу головного мозга. Голубику можно употреблять как самостоятельный продукт, так и в сочетании с другими пищевыми продуктами и компонентами в составе различных блюд.

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