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Почему нужно употреблять голубику: польза и вред ягоды

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Почему нужно употреблять голубику: польза и вред ягоды

Польза и вред голубики

В последнее время голубика стала популярной в Украине благодаря своему ценному составу и превосходным вкусовым качествам. О пользе голубики для здоровья, противопоказаниям к употреблению ягоды — в материале ТСН.ua.

У голубики крупные синие ягоды, они мягкие, легко мнутся и портятся, поэтому хранить ее нужно осторожно. Голубика содержит много воды, поэтому на вкус практически несладкая. 

Почему нужно есть голубику

Польза голубики не вызывает сомнений.

  • Голубика содержит витамины А, Е, С, К, РР, Р и группы B.
  • В голубике много магния, кальция, фосфора, натрия, железа и калия
  • В голубике содержится много клетчатки, флавоноидов, антиоксидантов и аминокислот.

Чем полезна голубика для организма

Благодаря ценному составу голубика:

  • улучшает метаболизм,
  • повышает иммунитет,
  • укрепляет капилляры,
  • является средством для профилактики атеросклероза и гипертонии, превосходным противосклеротическим средством,
  • снижает вредный холестерин в крови,
  • снижает уровень сахара,
  • улучшает концентрацию внимания,
  • является противовоспалительным и жаропонижающим средством.

Голубика является отличным средством против многих болезней. В первую очередь голубика борется со свободными радикалами в организме. Чем особенно богата голубика, так это антоцианы. У голубики их гораздо больше, чем в других растениях. Ценность антоцианов заключается в том, что они угнетают развитие раковых опухолей и замедляют процессы старения.

Ягода очень полезна для зрения, употребление голубики снижает риск отслоения сетчатки. Потребление свежих, сухих и замороженных ягод защищает глаза от глаукомы и катаракты, а также сохраняет остроту зрения.

Ягоды можно употреблять при гастрите с низкой кислотностью. Они помогают восстановить здоровье при цистите, малокровии, воспалении почек или мочевого пузыря и многих других недугах.

Людям, страдающим сахарным диабетом, полезно есть голубику для усиления действия лекарственных препаратов, снижающих уровень сахара в крови.

Голубика помогает женщинам:

  • облегчать болезненные ощущения во время менструального цикла,
  • следить за фигурой, поскольку голубика — диетический продукт,
  • справляться с тошнотой и отеками во время беременности при условии, что на голубику нет аллергии,
  • способствовать лечению анемии благодаря большому количеству железа в составе.

Чем полезна голубика для детей

Голубика поможет:

  • повысить иммунитет ребенка и защитить его от простудных заболеваний,
  • улучшить способность организма к регенерации и восстановлению,
  • повысить запасы энергии,
  • нормализовать работу пищеварения и предотвратить запоры у ребенка,
  • укрепить мышечную и костную системы малыша,
  • обеспечить питательными веществами мозг, улучшить память и повысить обучаемость даже у совсем маленьких детей.

Противопоказания к употреблению голубики

  • Голубика полезна в определенных количествах. Из-за того, что эта ягода является низкокалорийным продуктом, который включают в диетический рацион многие женщины, чтобы похудеть, употребляют ее часто чрезмерно. Это приводит к перенасыщению организма антиоксидантами, количество кислорода в тканях уменьшается, что приводит к сбою работы мышц.
  • Чрезмерное употребление голубики может привести к повышению свертывания крови, а значит к закупорке сосудов, тромбозам.
  • Другой опасностью в употреблении голубики становятся органические кислоты. Их высокое содержание понижает уровень кислотности в организме.
  • Беременным и кормящим грудью женщинам перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом.
  • Людям с дискинезией желчевыводящих путей.
  • Людям с болезнями сердечно-сосудистой системы, которые связаны с риском тромбообразования.
  • При индивидуальной непереносимости.

Как и в каких количествах можно есть голубику

Суточная норма потребления ягоды равна одному - двум стаканам. При превышении рекомендуемой порции голубика может навредить.

Голубику можно есть отдельно, добавлять в смузи, каши, йогурты. Свежая голубика хранится в холодильнике около недели, а при комнатной температуре — не более 4 дней. Чтобы сохранить голубику на зиму, ее можно замораживать.

Оптимальным временем для употребления ягод является утро, потому что именно в это время организму остро необходим гликоген, обеспечивающий нормальную работу головного мозга. Голубику можно употреблять как самостоятельный продукт, так и в сочетании с другими пищевыми продуктами и компонентами в составе различных блюд.

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