Почему обед должен быть полноценным: диетолог перечислила составляющие дневного рациона

Вы, вероятно, часто слышите о необходимости завтракать. Это признано важной составляющей здорового питания. Но также следует уделять внимание другим приемам пищи, обеду в частности. Обязательно нужно выделить время на обед, даже если у вас очень напряженный график работы.

Пропуск обеда может вызвать раздражительность, дневной спад энергии.

"И хуже всего, вы вероятно, будете потреблять больше калорий вечером, желая компенсировать дефицит энергии и утолить голод. Это самый простой путь к перееданию и лишним килограммам. Обильный ужин будет влиять и на качество сна", — написала диетолог Светлана Фус на своей странице в соцсетях.

Поэтому обед должен быть полноценным. И самый лучший принцип, который можно использовать для формирования обеда – белок + сложные углеводы + овощи + полезные жиры в одной тарелке.

Белок для обеда: мясо, птица, рыба, бобовые и морепродукты.

Сложные углеводы: хлеб цельнозерновой, паста из твердых сортов пшеницы, каши из цельной крупы.

Овощи могут быть любые. В зимнее время лучше использовать тушеные, запеченные овощи или квашеные.

Полезные жиры: растительные масла, орехи, авокадо, сметана 10-15%, йогурты для заправки салатов.

На инфографике Светланы Фус – идея простого, здорового и сытного обеда, который можно быстро приготовить.

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Используйте обеденное время как возможность отвлечься от работы, отойти, например, от экранов мониторов и переключить внимание.

Сосредоточьтесь на пище – это замедлит скорость приема пищи, вы сможете уделить больше внимания вкусу пищи, насладиться ее каждым кусочком.

Лучше организовать свой день, поддержать ощущение сытости и избежать вечернего переедания действительно вам поможет здоровый, сбалансированный обед.