Почему полезно пить яблочный уксус утром и не только: шесть основных причин

Яблочный уксус часто используется в кухне. Но еще в древности люди хорошо знали о его лечебных свойствах. Разбираемся, какая польза от употребления яблочного уксуса и кому этот продукт противопоказан.

Яблочный уксус получают из яблочного сырья, обычно из соков, сухофруктов и сброженных виноматериалов. Он отличается большей ценностью и питательностью от обычного спиртового. Продукт содержит биологически активные вещества (более 60 органических соединений).

Еще в древности люди активно использовали яблочный уксус для лечения разных болезней. К примеру, римляне применяли жидкость для предотвращения инфекций, а в Древней Месопотамии жители лечили продуктом укусы змей и проблемы с пищеварением. Сегодня заинтересованность яблочным уксусом снова растет. В частности, благодаря работе ученого Дж. Дарвиса, посвятившего целую книгу его полезным свойствам.

Яблочный уксус: польза и вред

Согласно данным базы USDA, всего лишь в 100 г яблочного уксуса содержится:

Калории: 21 ккал;

Углеводы: 0,93 г;

Глюкоза: 0,1 г;

Фруктоза: 0,3 г;

Кальций: 7 мг;

Железо: 0,2 мг;

Магний: 5 мг;

Фосфор: 8 мг;

Калий: 73 мг;

Натрий: 5 мг;

Цинк: 0,04 мг;

Марганец: 0,25 мг;

Селен: 0,1 мкг.

Какие болезни можно лечить яблочным уксусом

Польза при пищевом отравлении

Этот продукт содержит яблочную кислоту, которая помогает избавиться от многих проблем с пищеварением, в частности изжоги (кислотного рефлюкса) или запоров. А еще ученые подтвердили, что яблочный уксус оказывает противогрибковое, противовирусное и антибактериальное действие. Всего лишь 1 ст. ложка продукта на стакан воды поможет спасти вас от пищевого отравления.

Помощь нервной системе

Многие люди, давно принимающие яблочный уксус, отмечают, что он помогает улучшить качество сна. Это может объясняться тем, что он содержит магний, успокаивающий нервную систему, обеспечивающий здоровый сон.

Польза для сердца

В яблочном уксусе содержится большой уровень пектина, который помогает урегулировать АД, снизить уровень холестерина. И эти выводы давно были подтверждены учеными. Стакан воды с яблочным уксусом утром защитит ваши артерии и снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сохранение здоровья зубов и костей

Какие болезни можно лечить яблочным уксусом / Фото: Unsplash

Яблочный уксус содержит не только кальций, но и особое вещество, которое помогает нашему организму извлекать кальций из других продуктов, которые мы потребляем в течение дня. Тем самым улучшается состояние костей и зубов.

Большая доза антиоксидантов

Для нашего организма очень важно каждый день получать свою дозу антиоксидантов. А яблочный уксус содержит большое количество этих веществ. Он даже способен снизить боль в плечевых суставах, шее и спине.

Помощь в похудении

Исследования показали, что яблочный уксус помогает нам дольше чувствовать себя сытыми. А еще учёные настаивают, что продукт способен расщеплять жиры. Хотя последнее мнение все еще малоисследовано.

Как пить яблочный уксус для очищения организма и для улучшения самочувствия

Если вы хотите воспользоваться всеми преимуществами яблочного уксуса, лучше начинать с небольшой дозировки. Размер порции и пропорции воды зависит от того, зачем вы пьете напиток. Но следует отметить, что концентрированный уксус не рекомендуется пить врачами.

Для контроля веса эксперты советуют употреблять не больше 2 ст. ложек в день – по одной перед обедом и перед ужином.

Чтобы контролировать уровень сахара и холестерина в крови, хватит и 1,5 ст. ложки раз в день после еды.

Для того чтобы помочь организму бороться с изжогой, выпейте после еды 1-2 ч. ложки яблочного уксуса, разведенные в стакане воде.

Для улучшения иммунитета эксперты советуют выпивать стакан воды с 2 ч. ложками уксуса по утрам. Также этот напиток стимулирует работу кишечника.

Для снижения уровня сахара в крови и избегания судорог во сне можно выпивать стакан воды с 1-2 ч. ложками яблочного уксуса на ночь.

Яблочный уксус: противопоказания и вред

Несмотря на все преимущества, идея пить яблочный уксус утром или в течение дня имеет свои недостатки. В частности, такой раствор лучше не пить в концентрированном виде, ведь он содержит кислоты, которые раздражают пищевод. После приема продукта, обязательно прополощите полость рта, чтобы защитить зубы.

У некоторых людей яблочный уксус может вызвать тошноту и расстройства желудка. Если вы почувствовали такие симптомы, немедленно прекратите употребление и обратитесь к врачу.

Яблочный уксус может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, в частности слабительными, диуретиками, инсулином. Поэтому перед употреблением напитка обсудите это с врачом.

Продукт может ухудшить состояние при низком уровне калия (гипокалиемия). Врачи не рекомендуют пить яблочный уксус людям, у которых проблемы с почками — они не справятся с таким количеством кислоты. Безусловно, его не следует употреблять беременным женщинам.

Не занимайтесь самолечением! В статье мы собрали научные мнения и данные, но помните, что поставить диагноз и назначить лечение может только врач.

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