Почему после 50 лет выпадают волосы: какие есть причины и как избежать облысения

Выпадение волос с возрастом неизбежно. Неумолимая статистика свидетельствует, что чаще всего эта проблема касается мужчин. Однако женщины от этой неприятности страдают не меньше. Рассказываем, что может стать причиной выпадения волос и как с этим бороться.

Неправильный уход за волосами

Наверняка всем известно, что из-за неправильно подобранного шампуня или туго заплетенных кос волосы могут выпадать чаще. Также этой проблемы не избежать, если вы пользуетесь феном или утюжком для волос.

Чтобы спасти ситуацию, проконсультируйтесь со своим мастером и подберите правильные средства для мытья головы. Также, если проблема уже существует, следует сменить прическу на объемную. Можно использовать пенки и муссы для придания локонам нужного объема.

Чрезмерное употребление жирной пищи

Жирная пища – это путь к высокому холестерину и набору лишнего веса. Также медики предостерегают воздерживаться от жирной пережаренной пищи, потому что это приводит к выпадению волос. Особенно это касается колбас, бекона, различных копченостей и ветчины.

Существует естественный цикл роста волос – одни выпадают, а вместо этого вырастают новые. Но слишком большое количество жиров в организме блокирует рост новых волос и вызывает их выпадение. Впрочем, есть полиненасыщенные жиры, содержащиеся в рыбе, авокадо, семенах и орехах, которые способны укреплять корни локонов и ускорять их рост. Поэтому важно после 50 лет питаться правильно и сбалансированно, чтобы в пище присутствовали все необходимые витамины и микроэлементы.

Может ли диета вызвать выпадение волос?

Да, поскольку те, кто ограничивает себя в пище, иногда делают это, не соблюдая правила здорового питания. Тогда волосы начинают выпадать, поскольку в организме не хватает белка для выработки коллагена.

Серьезное ограничение количества калорий приводит к тому, что организм экономит энергию и перестает тратить ее на рост новых волос. В таком случае, если вы соблюдаете диету, нужно есть достаточное количество белка. Тогда в организме будет хватать строительного материала для появления и роста новых волос.

После 50 лет лучше есть нежирные белковые продукты и следить за тем, чтобы в рационе хватало протеина. Тогда у вас не будет проблем с выпадением волос или облысения.

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