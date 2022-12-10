Почему появляются седые волосы и что с этим делать

"Любить и простить" — говорят трихологи — врачи, которые заботятся о ваших волосах.
Поэтому uahealth рекомендуют немного разобраться с причинами и точками воздействия на этот естественный до сих пор озаренный мифами процесс.
Потеря цвета волос происходит из-за клеток меланоцитов, которые отвечают за синтез меланина. Меланин в организме отвечает за пигментацию.
Интересно: в природе есть два пигмента – эумеланин и феомеланин. Эумеланин обеспечивает темные оттенки (привет, брюнетки и шатенки). Феомеланин – за желтый и красный (привет, блондинки и рыженькие).
Именно из-за замедленного синтеза меланина мы и начинаем седеть. И это не всегда связано со старостью.
Какие еще бывают причины:
- генетика (ориентируйся на то, когда поседели твои родители);
- стресс (разрушает меланоциты, доказано наукой!;
- регулярный прием антибиотиков, злоупотребление алкоголем и несбалансированное питание;
- хронические заболевания;
- нарушение в работе эндокринной системы, гормонального фона;
- дефицит важных витаминов и минералов.
Существует ли волшебная таблетка от поседения?
Если волосы уже поседели – они не могут перестать седеть.
Но ученые активно работают над созданием лекарства против седины. Они в начале пути, поэтому пока процесс поседения необратим и неизбежен (а еще хорош).
Как замедлить поседение?
- Защищайтесь от ультрафиолета – шляпа, зонтик, тень. Перед купанием пользуйся водостойким противосолнечным спреем для волос.
- Защищайтесь и от холода.
- Не злоупотребляйте алкоголем, курением и медикаментами.
- Следите за сбалансированным питанием
Когда седина – это тревожный сигнал?
- Если вы седете "очагами", а не по длине волос.
- Если кроме седины вы чувствуете другие симптомы – изменение веса, постоянная усталость, одышка, аритмия.
Все это повод обратиться к врачу-трихологу и терапевту для более детального обследования.
По данным исследований, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями куда больше седых волос, чем у других людей того же возраста.
Напомним, что ранее мы писали о 5 причинах ранней седины.
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