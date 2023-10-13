Почему растет вес: 9 очевидных и неочевидных причин увеличения массы тела

Почему может расти вес – неочевидные причины, о которых мы можем не догадываться

Мы привыкли считать, что набор веса зависит от двух факторов: питания и физической активности. Однако есть и другие, менее очевидные причины, которые могут привести к лишним килограммам.

Безусловно, переедание и злоупотребление быстрыми углеводами и низкая физическая активность – очевидные причины, влияющие на параметры фигуры. Но почему иногда вес растет и во время правильного питания? Магистр здравоохранения, доктор медицинских наук, американская диетология Кэтлин Зельман объясняет, почему вес нередко растет даже при дефиците калорий.

Причины, из-за которых может расти вес

1. Недостаточный сон

Недостаточный сон может привести к набору веса по нескольким причинам. Во-первых, когда вы не высыпаетесь, ваш организм производит больше кортизола, гормона стресса, стимулирующего аппетит и накопления жира. Во-вторых, недосып может нарушить выработку гормонов лептина и грелина, регулирующих чувство голода и сытости. В результате вы можете чувствовать голод чаще и есть больше, даже если ваш организм не нуждается в дополнительной энергии.

Что делать в таком случае – установить режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время. Выключать гаджеты хотя бы за час до сна, а переставать есть за 2-3 часа. Не пить кофе по вечерам

2. Стресс

Стресс может привести к набору веса. Когда вы испытываете стресс, ваш организм выделяет кортизол, стимулирующий аппетит и накопление жира в области живота. Кроме того, во время стресса люди часто тянутся к нездоровой пище, содержащей много жиров и сахара, "заедают" стресс.

Что делать? Учиться медитировать, глубоко дышать, медленно считать до 20 или делать что-то еще, чтобы справиться со стрессом. И не забывать о сне.

3. Депрессия

Депрессия может привести к набору веса по нескольким причинам. Во-первых, люди с депрессией часто испытывают апатию и не имеют мотивации заниматься спортом или готовить здоровую пищу. Во-вторых, прием некоторых антидепрессантов, рекомендующих употреблять для борьбы со стрессом, может вызвать побочные эффекты в виде увеличения аппетита и набора веса.

В таком случае лучший выход – это спорт, друзья, все, что поможет отвлечься. В случае приема препаратов следует поговорить с врачом о другом плане лечения.

4. Прием определенных лекарств

Некоторые лекарства, такие как противозачаточные таблетки, гормональные препараты, стероиды и бета-блокаторы, также могут привести к набору веса. Это происходит потому, что это лекарства могут влиять на метаболизм, гормональный баланс или аппетит.

В таком случае нужно поговорить со специалистом о других лекарствах, без таких побочных эффектов.

5. Нарушение микрофлоры кишечника

Микрофлора кишечника – это совокупность бактерий, играющих важную роль во многих процессах, включая пищеварение, иммунитет и метаболизм. Нарушение микрофлоры кишечника может привести к набору веса, поскольку оно может влиять на выработку гормонов, регулирующих аппетит и накопление жира.

Что делать? Принимать пробиотики, пить больше воды, кушать полезную пищу, в том числе кисломолочные продукты, А если ничего не помогает, обратиться к врачу.

6. Не хватает полезных веществ

Зачастую на интервальном голодании растет вес, хотя без еды приходится обходиться не менее 16 часов. Причина скорее всего в том, что в организме не хватает магния, железа или витамина D. Эти питательные вещества необходимы для нормального метаболизма. Повысить уровень энергии многие пытаются с помощью кофеина, сладостей и простых углеводов, наверстывая их в те часы, что отведены на еду.

Чтобы восполнить нехватку веществ нужно есть красное мясо и шпинат, орехи, а витамин D следует принимать отдельно в нужной дозе.

7. Вес растет с возрастом

С возрастом метаболизм замедляется, что может привести к набору веса. Кроме того, с возрастом люди часто теряют мышечную массу, сжигающую больше калорий, чем жировая ткань. Чтобы поддерживать тот же вес, что был раньше, с возрастом нужно есть меньше. А происходит наоборот – большинство взрослых постепенно становятся менее активными, но продолжают есть столько же, сколько и в 20 лет.

Чтобы оставаться в том же весе с возрастом нужно заниматься спортом больше, а есть меньше, чем раньше, .

8. Занятия спортом

Да, занятия спортом могут привести к набору веса, если вы не будете контролировать свой аппетит. Когда вы начинаете заниматься спортом, ваша потребность в калориях увеличивается. Если вы будете есть больше, чем нужно, вы начнете набирать вес.

Мышечная масса начинает приходить от тренировок в тонус, но жировая пока не никуда не девается. Вот почему объемы не уменьшаются, а наоборот растут, а с ними и вес.

Но не всегда нужно паниковать. Просто мышечная масса тяжелее жира. Поэтому иногда полезнее не взвешиваться, а мерить свои объемы.

Что делать, чтобы вес не увеличивался во время занятий спортом? Нормализовать питание, ввести больше клетчатки и белка, убрать сладкое и мучное.

9. Рост веса из-за некоторых болезней

Существует ряд болезней, прежде всего гормональных болезней, одним из симптомов которых является увеличение веса. Среди таких болезней, например, гипотиреоз, диабет, усталость надпочечников и т.д.

Что делать? Если вы заметили, что вы набираете вес, обратите внимание на другие возможные изменения в организме и проконсультируйтесь с врачом.

Что делать, чтобы не набирать лишние килограммы

Попытайтесь следовать простым правилам:

Организуйте потребление калорий так, чтобы их количество едва покрывало энергетические потребности организма. Не допускайте переедания, оправдывая себя торжественным поводом, стрессом и т.д. Рацион должен содержать белки, жиры, углеводы, клетчатку, необходимые минералы и питательные вещества. Пусть в нем будет как можно меньше пищевого мусора, такого, как булочки, газированные напитки, чипсы.

Пейте достаточно воды, она помогает регулировать метаболизм и притупляет чувство голода.

Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.

Каждый день двигайтесь хотя бы 40 минут, занимайтесь спортом.

Разгружайся от негативных эмоций и мыслей с помощью спорта, общения с близкими, чтения книг и просмотра хороших фильмов.

Обращайся к специалистам для профилактики различных заболеваний и появления необычных симптомов.

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