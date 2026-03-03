Почему родные братья и сестры стареют по-разному: объяснение генетика

55% процессов старения определяет генетика / © Pixabay

Даже родные братья и сестры могут стареть с разной скоростью — и дело не только в образе жизни.

Об этом со ссылкой на генетика Кристину Щубелку пишет «Украинская правда. Жизнь».

Приблизительно 55% процессов старения определяет наследственность, а остальное зависит от внешних факторов — питания, физической активности, уровня стресса и условий жизни.

Даже в случае однояйцевых близнецов, имеющих почти идентичный набор генов, скорость старения может отличаться, если они живут в разной среде. Генетика может давать определенное «преимущество» — например, лучший обмен веществ или стойкость к сердечно-сосудистым болезням, но она не всесильна. Избыточное питание, малоподвижность или хронический стресс способны нивелировать даже благоприятную наследственность.

Старение начинается фактически с рождения — клетки постоянно обновляются, но с возрастом механизмы восстановления ДНК работают хуже. Накапливаются повреждения, снижается эффективность иммунной системы, замедляется очистка клеток от отработанных элементов. Именно эти процессы и лежат в основе возрастных изменений.

«Если человек съедает на 1500 калорий больше, чем нужно, никакая генетика не поможет этот эффект скорректировать», — говорит генетик.

Универсальной формулы «биологического возраста», по ее словам, не существует, ведь разные органы стареют с разной скоростью. Человек может выглядеть молодо, но иметь серьезные внутренние проблемы или наоборот.

Что действительно влияет на долголетие

Как отметила врач, контроль веса, регулярная физическая активность, в частности, силовые, и кардионагрузка, сбалансированное питание и минимизация хронического стресса влияют на продолжительность жизни.

Именно эти факторы могут существенно замедлить возрастные изменения, даже если генетическая лотерея оказалась не идеальной.

Полностью остановить старение пока невозможно. Но, по словам эксперта, повлиять на качество и продолжительность жизни вполне реально.

