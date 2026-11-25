Почему пожилые люди постоянно мерзнут / © pexels.com

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Для других членов семьи температура может быть вполне комфортной, но после 65 лет организм часто реагирует на нее по-другому. Руки и ноги мерзнут быстрее, согреться становится сложнее, а обычный сквозняк может вызвать ощутимый дискомфорт.

Почему так происходит, связана ли постоянная зябкость с возрастом и сколько градусов стоит поддерживать дома, чтобы пожилому человеку было комфортно?

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Почему люди пожилого возраста мерзнут даже дома

С возрастом организм постепенно меняется и способность регулировать температуру тела может ухудшаться. Человек уже не так быстро реагирует на холод, а его тело теряет тепло быстрее, чем раньше.

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Одна из причин — уменьшение мышечной массы. Мышцы помогают организму производить тепло, особенно во время движения. Если человек мало ходит, проводит большую часть дня, сидя или имеет ограниченную подвижность, ему может быть холоднее даже в хорошо отапливаемой комнате.

С возрастом может также уменьшаться количество подкожного жира. Он помогает сохранять тепло, поэтому его недостаток делает организм более чувствительным к низким температурам.

Еще одна причина — изменения кровообращения. В холодную погоду сосуды сужаются, чтобы организм сохранял тепло для жизненно важных органов. Поэтому пальцы рук и ног могут мерзнуть особенно сильно.

Потому пожилой человек нередко чувствует холод там, где младшим членам семьи вполне комфортно.

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Какая температура должна быть дома, если вам больше 65 лет

Для людей старшего возраста важно, чтобы в квартире не было слишком холодно, особенно если они мало двигаются или имеют хронические заболевания.

Комфортной температурой в жилых комнатах часто считается 20–24°C. В то же время индивидуальные потребности могут отличаться: кому-то достаточно 20 градусов, а кто-то будет чувствовать себя хорошо лишь при более высокой температуре.

Особо следует следить за температурой в спальне, где человек проводит много часов подряд. Если комната охлаждается ночью, можно воспользоваться более теплым одеялом, одеть пижаму из натуральной ткани или заранее прогреть помещение.

Не стоит ориентироваться только на собственные ощущения. Если младшим членам семьи тепло, это не значит, что пожилому человеку комфортно. Комнатный термометр поможет понять, действительно ли в доме достаточно тепла.

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Когда постоянная зябкость может свидетельствовать о проблемах со здоровьем

Если раньше человек не жаловался на холод, а теперь постоянно мерзнет даже в теплой комнате, следует обратить внимание на его самочувствие. Иногда причина кроется не в возрастных изменениях, а в заболеваниях, требующих лечения.

К примеру, чувство холода может быть одним из симптомов анемии. Из-за недостатка железа или гемоглобина ткани получают меньше кислорода, что может сопровождаться слабостью, усталостью, бледностью и зябкостью.

Постоянный холод иногда связан с нарушениями работы щитовидной железы. При гипотиреозе обмен веществ замедляется и человек может ощущать холод даже тогда, когда температура в помещении нормальная.

Среди других возможных причин:

нарушение кровообращения;

сахарный диабет;

недостаточное питание;

резкое снижение веса;

некоторые хронические заболевания;

побочное действие лекарства.

Если зябкость стала постоянной, сопровождается слабостью, головокружением, необычной усталостью или изменениями веса, лучше обратиться к семейному врачу. Он поможет выяснить причину и при необходимости назначит обследование.

Как помочь пожилому человеку согреться

Если человек постоянно мерзнет, не обязательно сразу повышать температуру отопления до максимума. Иногда достаточно изменить несколько привычек, чтобы ей стало комфортнее:

Позаботьтесь о теплой одежде. Дома удобно носить несколько легких слоев одежды, которые можно снять или прибавить в зависимости от самочувствия. Теплые носки, тапочки и кардиган часто помогают лучше сохранять тепло. Избегайте сквозняков. Даже если в комнате достаточно тепло, холодный воздух из окон или дверей может создавать дискомфорт. Проверьте, не продуваете ли окна, и по возможности утеплите их. Не пропускайте прием пищи. Организму нужна энергия, чтобы поддерживать температуру тела. Особенно важно, чтобы пожилой человек получал достаточное количество белка и калорий. Если аппетит снизился, следует обратить внимание на рацион. Пейте теплые напитки. Чашка чая, компота или теплого молока может помочь согреться. В то же время не стоит забывать об обычной воде, ведь в холодную погоду люди часто пьют меньше, чем нужно. Двигайтесь в течение дня. Даже простая зарядка, несколько минут ходьбы по комнате или легкие упражнения для рук и ног помогают поддерживать кровообращение. Если у человека проблемы с подвижностью, активность следует согласовать с врачом. Аккуратно используйте обогреватели. Они могут помочь поддержать комфортную температуру, но важно соблюдать правила безопасности. Не оставляйте приборы без присмотра, не накрывайте их одеждой и не ставьте рядом с одеялами или другими легковоспламеняющимися вещами.

Как понять, что пожилой человек переохладился

Переохлаждение может произойти не только на улице. Если в доме длительно холодно, организм также может терять тепло быстрее, чем производит его.

В начале человек может чувствовать сильный холод и дрожать. Со временем появляются слабость, сонливость, бледность кожи, нарушение координации. В тяжелых случаях возможны спутанность сознания, замедленная речь и потеря сознания.

Особенно внимательными следует быть к пожилым людям, которые живут сами, имеют проблемы с памятью, мало двигаются или не могут самостоятельно регулировать отопление.

Если человек сильно дрожит, становится сонливым, плохо ориентируется или его температура тела опускается ниже 35°C, необходимо срочно обратиться за помощью.

До приезда врачей нужно переместить человека в теплое помещение, снять мокрую одежду, если она есть, и накрыть сухим одеялом. Не следует пытаться резко согреть ее горячей ванной или прикладывать очень горячие предметы к телу.

Постоянное ощущение холода после 65 лет может быть обычной особенностью возрастных изменений, но иногда сигнализирует о проблемах со здоровьем. Поэтому, если пожилой человек начал мерзнуть сильнее, чем раньше, стоит не только сделать дом теплее, но и выяснить причину.

FAQ

Почему пожилые люди мерзнут даже в теплой квартире?

С возрастом организм может ухудшать тепло из-за уменьшения мышечной массы и подкожного жира, а также изменения кровообращения. Кроме того, постоянная зябкость может быть связана с анемией, проблемами со щитовидной железой или другими заболеваниями.

Какая температура должна быть в квартире для пожилых людей?

Для людей старше 65 лет комфортной обычно температура около 20–24°C. Важно учитывать индивидуальные потребности, состояние здоровья и уровень физической активности. Если пожилой человек постоянно мерзнет, следует проверить температуру в комнате и при необходимости проконсультироваться с врачом.

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