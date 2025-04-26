Почему следует избегать использования силиконов в косметике: 11 причин

Почему следует избегать использования силиконов в косметике / © unsplash.com

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Силиконы — это синтетические соединения, получаемые путем сочетания кварца с метанолом. Многие кремниевые компоненты хорошо взаимодействуют с человеческим организмом, что делает их популярными в медицине и косметологии. Благодаря своей способности к изменениям, силиконы имеют разные варианты с разными свойствами.

Типы силиконов:

Водорастворимые — легко смываются водой, поэтому их часто используют в средствах по уходу, таких как кремы и сыворотки.

Частично растворимые — применяются в декоративной косметике для создания эффекта гладкой кожи. Их не смоет простая вода, для этого требуются гидрофильные масла или мицеллярные жидкости.

Плохо растворимы — для их удаления необходимы специальные средства, глубоко проникающие в поры. Эти силиконы входят в состав солнцезащитных кремов, средств для фиксации волос и антиперспирантов.

Летучие — испаряются самостоятельно. Используется в термозащитных средствах для волос.

Жирорастворимые — образуют пленку на поверхности, которую невозможно смыть водой. Могут влиять на клеточный обмен.

Как силиконы влияют на кожу

Как силиконы влияют на кожу / © unsplash.com

Дискуссии о вреде этого ингредиента продолжаются уже много лет, и многие выбирают косметику без силиконов. Рассмотрим более подробно, почему это может быть опасно.

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Создают иллюзию улучшения

При использовании косметических средств с силиконами на коже возникает эффект мгновенного улучшения: образуется тонкая пленка, что делает кожу ровной, гладкой, увлажненной и бархатистой. Мелкие морщинки вроде бы разглаживаются. Однако это всего лишь визуальный эффект. На самом деле кожа не становится здоровее или младше, а пленка не дает ей нормально дышать.

Забивают поры

Силиконы образуют плотную пленку, которая не пропускает воздух и влагу, что препятствует нормальному дыханию кожи. Под этой синтетической оболочкой нарушается естественное обновление клеток, и на поверхности кожи скапливаются омертвевшие частицы. Кожный себум не может выводиться, что приводит к закупорке пор. Как результат, кожа может стать более сухой, грубой, появятся воспаления и ушибы, а вам придется чаще прибегать к чистке или пилингу.

Обезвоживают

Если у вас сухой тип кожи и средство с силиконами не вызывает воспалений, оно все равно может усугубить стянутость и обезвоженность эпидермиса. Силиконы нарушают естественные процессы в клетках, из-за чего кожа не получает должного увлажнения. Чем чаще вы используете такую косметику, тем больше вы будете ощущать сухость после ее смывания, и тем больше будет возникать желание снова нанести продукт.

Становятся причиной акне

Если ваша кожа подвержена воспалениям, использование средств с силиконами может только усугубить проблему. Плотная синтетическая пленка способствует тому, что под ней бактерии и микробы начинают активно размножаться, что может привести к появлению высыпаний.

Не дают клеткам регенерировать

Обычно кожа обновляется каждые 28 дней: мертвые клетки отшелушиваются, а на их месте образуются новые. Однако силиконы блокируют этот естественный процесс. Из-за образования плотной пленки на поверхности кожи накапливаются ороговевшие клетки, что может привести к появлению морщин, пигментных пятен и покраснений.

Полезные компоненты не впитываются

Силиконы препятствуют проникновению полезных веществ в более глубокие слои кожи. Если вы используете средство для умывания или сыворотку с силиконами, следующий уход будет менее эффективным, поскольку активные ингредиенты не смогут проникнуть через силиконовый барьер.

Их трудно смывать

Также силиконы тяжело смываются. Большинство из них нельзя смыть обычной водой или очищающим средством, они требуют специальных двухфазных продуктов для глубокой очистки. Это усложняет уход, ведь не все средства для умывания могут справиться с такой задачей, и трудно точно определить, достаточно ли кожа очищена.

Чем силиконы опасны для волос и кожи головы

Чем силиконы опасны для волос / © unsplash.com

Этот компонент часто используется в продуктах для волос, поскольку обеспечивает мгновенный эффект гладкости. Однако давайте рассмотрим, почему следует воздержаться от таких средств и чем они могут быть вредны.

Блокирует питание

Он образует плотную пленку на волосы, которая перекрывает доступ питательных веществ и влаги. В результате волосы выглядят блестящими и сияющими, но на самом деле не восстанавливаются и остаются слабыми. Со временем, из-за постоянного воздействия этого компонента, волосы становятся ломкими и тусклыми.

Вызывают раздражение кожи головы

Силиконы могут вызвать зуд и чувство стянутости кожи, а также забивать поры. Это отрицательно влияет на состояние волос, и они могут начать выпадать больше, чем обычно.

Утяжеляют волосы

Эти средства также могут тяготить волосы. Если у вас тонкие и ячеистые пряди, силиконы могут сделать их более сальными. Обычно такие волосы и так не имеют достаточно объема, и вместо блестящих и гладких локонов вы получите жирные пряди. Кроме того, вам придется почаще мыть голову или использовать сухие шампуни, чтобы поддержать свежесть.

Трудно очистить

Также, используя косметику с силиконами, важно тщательно очищать волосы, чтобы убрать остатки средства с поверхности. Если ваш шампунь содержит силиконы, это может осложнить правильную очистку, особенно для вьющихся волос. Лучше чередовать его с другими средствами или заменить бессиликоновыми продуктами.