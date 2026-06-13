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ТСН в социальных сетях

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Почему следует принимать магний вместе с витамином D: что это дает организму

Магний и витамин D — это два ключевых нутриента, которые играют важную роль в работе организма. Хотя каждый из них имеет свои функции, вместе они работают еще эффективнее, влияя на здоровье костей, иммунную систему, мышцы и даже настроение.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Почему нужно принимать магний вместе с витамином D

Почему нужно принимать магний вместе с витамином D / © pexels.com

В современных исследованиях все чаще подчеркивается: магний необходим для правильного усвоения и активации витамина D, поэтому их общая приемка может быть особенно полезна.

Как магний и витамин D работают вместе

Витамин D после попадания в организм не является сразу активным. Чтобы он начал действовать, его нужно активировать с участием ферментов, для работы которых необходим магний.

Другими словами:

  • магний выступает как кофактор, помогающий активировать витамин D;

  • без достаточного количества магния эффективность витамина D снижается;

  • дефицита магния даже нормальный уровень витамина D может работать слабее.

Таким образом, эти два нутриента тесно взаимосвязаны и взаимно влияют друг на друга.

Польза сочетания магния и витамина D

  1. Поддержка здоровья костей — витамин D помогает организму усваивать кальций, а магний способствует его правильному использованию и регуляции. Вместе они поддерживают крепкость костей и снижают риск их ослабления.

  2. Поддержка иммунной системы — витамин D играет немаловажную роль в работе иммунитета, а магний участвует в сотнях биохимических реакций, поддерживающих общий баланс организма.

  3. Энергетический обмен и работа мышц — магний необходим для выработки энергии и нормального сокращения мышц. В сочетании с витамином D он способствует лучшей физической выносливости.

  4. Регуляция настроения и нервной системы — исследования показывают, что оба нутриента могут влиять на нервную систему, помогая уменьшать чувство усталости и поддерживать эмоциональный баланс.

Можно ли принимать магний и витамин D вместе

Так, большинство экспертов считают, что одновременное прием магния и витамина D является безопасным и даже полезным.

Более того, их совместная приемка:

  • усиливает эффективность витамина D;

  • помогает избежать скрытого дефицита;

  • поддерживает баланс минералов в организме

Важно лишь соблюдать рекомендованные дозы и учитывать индивидуальные потребности организма.

Возможные риски и оговорки

Несмотря на пользу, избыток этих нутриентов может вызвать нежелательные эффекты:

  • чрезмерный магний может вызывать проблемы с пищеварением и снижение давления;

  • избыток витамина D может привести к повышению уровня кальция в крови;

  • некоторые препараты могут взаимодействовать с этими добавками.

Именно поэтому перед началом приема следует проконсультироваться с врачом.

Как правильно принимать магний и витамин D

  • витамин D лучше принимать с пищей, содержащей жиры;

  • магний часто рекомендуют принимать вечером, поскольку он способствует расслаблению;

  • их можно принимать вместе или в разное время — эффективность от этого существенно не меняется.

Магний и витамин D — это взаимосвязанные нутриенты, работающие в синергии. Магний помогает активировать витамин D, а витамин D способствует лучшему усвоению важных минералов.

Их правильный баланс может поддерживать здоровье костей, иммунной системы, мышц и общего самочувствия.

FAQ

Нужно ли принимать магний вместе с витамином D?

Да, магний помогает активировать витамин D, поэтому их общий прием может повысить эффективность.

Можно ли принимать витамин D без магния?

Можно, но при дефиците магния, витамин D может усваиваться хуже и работать менее эффективно.

Какие симптомы дефицита магния и витамина D?

Недостаток может проявляться усталостью, слабостью, мышечными спазмами, пониженным иммунитетом и ухудшением настроения.

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Дата публикации
Количество просмотров
151
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