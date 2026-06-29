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ТСН в социальных сетях

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Полезные статьи
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Почему солнцезащитный крем не защищает: типичные ошибки во время его нанесения

Солнцезащитный крем SPF — это базовый этап ухода за кожей, который помогает предотвратить фотостарение, пигментацию и повреждение клеток ультрафиолетом.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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SPF: как пользоваться правильно

SPF: как пользоваться правильно / © pexels.com

Но даже регулярное использование SPF не гарантирует защиту, если его применяют неправильно. Ниже — самые распространенные ошибки, сводящие эффект к нулю:

  1. Нанесение слишком малого количества SPF: одна из главных ошибок — экономия крема. Большинство людей используют в 2–3 раза меньше средства, чем нужно, поэтому заявленный уровень защиты не работает полностью.

  2. Использование SPF только летом: ультрафиолет действует круглый год, даже в облачную погоду и зимой. Отказ от SPF в холодный сезон приводит к накопительному повреждению кожи.

  3. Неправильное время нанесения: SPF не начинает мгновенно действовать. Если нанести крем прямо перед выходом на улицу, кожа может остаться незащищенной в первые минуты пребывания под солнцем.

  4. Игнорирование обновления защиты: одноразовое нанесение утром недостаточно. SPF постепенно теряет эффективность из-за пота, прикосновения к лицу и воздействия окружающей среды.

  5. Пропуск зон нанесения: часто забывают о ушах, шее, зоне вокруг глаз и линии роста волос. Именно эти участки часто первыми получают солнечные повреждения.

  6. Смешивание SPF с другими средствами: добавление SPF в тональный крем или смешивание с ухаживающими средствами уменьшает его концентрацию и, соответственно, уровень защиты.

  7. Использование просроченного или неправильно сохраненного крема: SPF теряет свои свойства по истечении срока годности или при хранении под прямыми солнечными лучами или высокой температурой.

  8. Отсутствие повторного нанесения после воды или пота: даже водостойкий SPF не полностью устойчив. После купания или активного потоотделения защиту нужно обновлять.

  9. Неправильный выбор уровня SPF: SPF 15–20 может быть недостаточным для активного солнца или длительного пребывания на улице. Многие люди не учитывают интенсивность УФ излучения.

  10. Уверенность, что макияж заменяет SPF: декоративная косметика SPF не обеспечивает достаточной защиты, поскольку наносится тонким слоем и неравномерно.

FAQ

Нужно ли наносить SPF каждый день?

Да, SPF рекомендуется использовать ежедневно, даже в пасмурную погоду, поскольку UVA-лучи проникают сквозь облака и окна.

Сколько SPF нужно наносить на лицо?

В среднем требуется около ¼ чайной ложки крема или «два пальца» средства для равномерной защиты лица.

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Дата публикации
Количество просмотров
144
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