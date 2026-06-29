Почему солнцезащитный крем не защищает: типичные ошибки во время его нанесения

SPF: как пользоваться правильно / © pexels.com

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Но даже регулярное использование SPF не гарантирует защиту, если его применяют неправильно. Ниже — самые распространенные ошибки, сводящие эффект к нулю:

Нанесение слишком малого количества SPF: одна из главных ошибок — экономия крема. Большинство людей используют в 2–3 раза меньше средства, чем нужно, поэтому заявленный уровень защиты не работает полностью. Использование SPF только летом: ультрафиолет действует круглый год, даже в облачную погоду и зимой. Отказ от SPF в холодный сезон приводит к накопительному повреждению кожи. Неправильное время нанесения: SPF не начинает мгновенно действовать. Если нанести крем прямо перед выходом на улицу, кожа может остаться незащищенной в первые минуты пребывания под солнцем. Игнорирование обновления защиты: одноразовое нанесение утром недостаточно. SPF постепенно теряет эффективность из-за пота, прикосновения к лицу и воздействия окружающей среды. Пропуск зон нанесения: часто забывают о ушах, шее, зоне вокруг глаз и линии роста волос. Именно эти участки часто первыми получают солнечные повреждения. Смешивание SPF с другими средствами: добавление SPF в тональный крем или смешивание с ухаживающими средствами уменьшает его концентрацию и, соответственно, уровень защиты. Использование просроченного или неправильно сохраненного крема: SPF теряет свои свойства по истечении срока годности или при хранении под прямыми солнечными лучами или высокой температурой. Отсутствие повторного нанесения после воды или пота: даже водостойкий SPF не полностью устойчив. После купания или активного потоотделения защиту нужно обновлять. Неправильный выбор уровня SPF: SPF 15–20 может быть недостаточным для активного солнца или длительного пребывания на улице. Многие люди не учитывают интенсивность УФ излучения. Уверенность, что макияж заменяет SPF: декоративная косметика SPF не обеспечивает достаточной защиты, поскольку наносится тонким слоем и неравномерно.

FAQ

Нужно ли наносить SPF каждый день?

Да, SPF рекомендуется использовать ежедневно, даже в пасмурную погоду, поскольку UVA-лучи проникают сквозь облака и окна.

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Сколько SPF нужно наносить на лицо?

В среднем требуется около ¼ чайной ложки крема или «два пальца» средства для равномерной защиты лица.

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